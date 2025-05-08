《财阀家的小儿子》制作第二季：讲述跨国企业成功记，加入全新角色！李政宰公司投资

韩剧《财阀家的小儿子》讲述穿越者吞并财阀家族的成长与复仇故事，情节波澜壮阔、紧贴韩国近代史，2022年开播后一直保持超高话题度。 经历两年半的等待，终於有制作第二季的消息！

由李政宰担任大股东的综合娱乐公司Artist Group今日宣布，已正式进入《财阀家的小儿子2》的企划与开发阶段，第二季将以全球企业为背景，讲述主角们在海外展开的成功与爱情故事，以及对权力的欲望。 剧情将纳入全新角色与叙事，呈现更扩张的世界观。



Artist Group旗下的演员经纪公司Artist Company将主导整体企划与开发，子公司制作公司Artist Studio则负责知识产权（IP）的提供与制作。 Artist Studio 已於去年收购了曾共同制作2022年版《财阀家的小儿子》的制作公司「来梦来人」。

Artist Company相关人士表示：「这次企划是针对全球市场的战略性内容，从早期企划阶段就考虑到与海外观众的情感连结，以此设计故事与角色。」



此外，2022年11月开播的《财阀家的小儿子》是公认的「年末黑马」，改编自同名网路小说、由宋仲基和李成民（另译 李星民、李圣旻）担任主演，讲述男主角被财阀家族杀害后重生为该家族的小儿子，凭藉智慧和对近代史的了解一步步登上经济巅峰，吞并整个财阀家族。



《财阀家的小儿子》大结局收视率达到惊人的26.9%、高居历代第2，在当年12月的盖洛普调查中更以历代最高数字16.6%获选「韩国人最喜欢的电视节目」，观众期待第二季也能维持高品质。



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