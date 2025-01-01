Super Junior-L.S.S.新年新希望「我们一起」，新北跨年像专场，当场喊市长：明年再来！

Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）据《ETtoday星光云》报导，原本因韩国发生济州空难欲取消演出，但经由主办方协调仍启程来台表演，三人都以黑白色系低调现身机场，也著黑白色系服装上台演出。

L.S.S.压轴登场，热情带来相当具团队特色的歌曲，〈Suit Up〉、〈JOKE〉、〈C'MON〉与〈SHATTA SHIMERO〉。歌曲中间穿插聊天环节，利特热情喊了几轮台湾、新北与淡水；始源一如往常学了好几句华语几乎不用翻译；神童又一次徵对象，再次寻求台湾女朋友。加上E.L.F.送上的惊喜影片，又一次见到Super Junior与E.L.F.的爱「真的是双向的」。



特别是讲述新年新希望，始源一字一句华语说：「2025年也是我们在一起。」神童在旁赞同这是好心愿，自己许愿的时候提到韩国前阵子发生了「辛苦之事」（指济州航空空难），许愿2025大家都能健健康康，最后华语喊了一声：「大家加油！」利特则说看见影片中有些熟悉面孔，虽然脸上有岁月的痕迹，但那些皱纹代表Super Junior和E.L.F.的回忆积累，「因为你们给我们很大的爱，我们才能继续站在这里，以后我们一起守护彼此，谢谢」。



利特接著提到附近将完工的淡江大桥，「听说明年（跨年）会举办得更大」，当场呼唤市长侯友宜：「市长nim，我们明年可以来吗――市长nim――」利特很快就收到「OK」手势。三人相当兴奋，利特还说自己是第一次看那么大的烟火秀，自嘲本来不在乎，但抬头一看后觉得太帅太美了，始源在旁模仿利特的夸张表情，相当搞笑。



三人最后带来Super Junior招牌安可曲〈Miracle〉，这首歌曲加上空拍机望下去一片宝蓝海，简直就像L.S.S.专场演唱会，35分钟的表演让E.L.F.相当满足。



▼L.S.S.表演片段（已定位4:43:79）



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