【韩网热门】金在中谈爱豆制作费：一年就上百亿！反遭网友吐槽

「花费真的很大。 要同时经营两个团体的话，一年大概要投入200亿（韩币，下同）。」

出身於JYJ、目前制作女团「SAY MY NAME」并筹备推出男团的金在中，在Netflix综艺节目《Try？ Choo-ry！》中这样表示。 当MC秋成勋问他「现在偶像这么难红，还能赚钱吗？」时，金在中回答：「通常出道后，如果在第三年开始转亏为盈，就是最理想的情况。 但一般合约为7年，其中5年都需要投资，能挣钱的时间其实也只有2、3年而已......」



韩国网友评论：

1. 唉？ 他中途不是自己离开公司了吗？ ᄏᄏᄏᄏᄏ喔？

2. 站的立场不一样，看事情也会变吗...

3. 现在完全变成公司那边的人了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 这真的有点让人出戏唉ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

6. 他自己不也离开了吗？

7. 他现在变成公司那边的人了，虽然感觉有点好笑，但也不是什么值得骂的事。 当初的合约又不是像现在这样，他也没说想让新人也像他那时一样签那种合约

8. SM粉丝搞不清楚状况就在乱骂真好笑。 根本没法沟通，解释给你们听也是浪费时间。 金在中加油，新专辑也大发！

9. 金在中是因为遭遇不公平才去打官司的，现在拿这个来黑他有点说不过去。 他也只是说投资要3年才能回本，有什么好骂的？

10. 说的也是，他做了5年就走了，还一分违约金都不用赔，肯定是有理由的

11. 这就叫做：在业界还要混的话，离职也一定要好聚好散

12. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ太好笑了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

13. 东方神起活动才5年不是吗？

14. ...? ᄏᄏᄏᄏ现在是理解公司立场了？ ㅋㅋㅋ

15. 啊... 虽然我对他没啥恶感，但这真的有点不太行

16. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ想知道金俊秀怎么想

17. 不是啊，立场变了想法变也可以理解...... 但居然这么理直气壮地说出口?????? 良心去哪了

18. 他好像有把合约跑完吧，是在谈续约才有争议？

19. 「7年」这字眼太搞笑了... 我私心希望那些当制作人的人都成功，然后照著他们那套方式给新人签，完美镜像

20. 他现在终於理解李秀满爸爸的心情了...

21. 哇 居然是他本人站在镜头前讲出这种话，真的很厉害，不是别人，是JYJ耶ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3724483137

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻