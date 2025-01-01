《鱿鱼游戏3》迎来超级大咖？！传Leonardo DiCaprio登场，已秘密拍摄完毕

《鱿鱼游戏2》已全集上线，导演黄东赫同时公开了第三季预计2025年夏天或秋天播出。

根据1月1日韩媒「OSEN」独家报导，好莱坞影星Leonardo DiCaprio（李奥纳多・狄卡皮欧/莱昂纳多・迪卡普里奥）预计在第三季中登场，甚至去年已经秘密拍摄完毕。 平时自称是《鱿鱼游戏》粉丝的Leonardo的亮相引发了观众的高度期待。 虽然Leonardo的戏份并不多，但出於对剧情泄露的担忧，其具体角色等细节尚未公开。

对此Netflix方面则回应称：「我们也听到了关於Leonardo出演的消息，但这并不属实。」



2021年《鱿鱼游戏》第一季上线后，主角李政宰曾在美国洛杉矶艺术博物馆举办的「LACMA Art+Film Gala」上与Leonardo合影，两人展现了亲密互动。 次年李政宰凭藉《鱿鱼游戏》获得美国演员工会奖（SAG）最佳男主角奖，在红毯采访中，当被问及「希望哪位美国演员出演第二季」时，他回答了「Leonardo DiCaprio」，引起了广泛关注。



아 너무 웃겨 레오나르도 디카프리오랑 같이 작품하고 싶은 이정재와 케이트 블란쳇이랑 하고 싶은 정호연 그 넷이 다 나오는 영화 만들면 될 듯 pic.twitter.com/k1tZVojJQG — fiveoclock (@five_oclock_) February 28, 2022

此外，导演黄东赫也曾在2022年9月於首尔威斯汀朝鲜酒店举办的《鱿鱼游戏》艾美奖6冠纪念记者会上，被问及「是否有好莱坞知名演员出演下一季的可能性」时表示：「Leonardo DiCaprio曾亲口表示自己是《鱿鱼游戏》的粉丝，我们内部还讨论过『要不要向他提出邀请』， 确实有很多演员喜欢并热爱这部作品。」

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