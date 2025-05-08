WINNER出身南太铉吸毒缓刑期间再次酒驾，复出计划「音乐节&新专辑」全泡汤

8日据韩国警方，男团WINNER出身成员南太铉於4月27日凌晨发生酒驾交通事故，首尔龙山警察署已以酒驾嫌疑对其立案调查。

当日淩晨4点10分左右，南太铉在首尔江边北路往一山方向、靠近铜雀大桥一带酒后驾车，在试图超车时撞上中央隔离带，所幸未造成伤亡。 事发当时，南太铉的血液酒精浓度达到0.08%以上，足以吊销驾照。

此前，南太铉在2022年被《Heart Signal 3》出演者徐敏在爆料吸毒，警方调查后发现他与徐敏在透过Telegram购买0.5g病毒，并将其混入酒中一同使用，於去年1月对南太铉判处1年有期徒刑、缓刑2年。 此外，南某在2023年3月接受毒品调查期间，也曾因酒驾发生事故，最终被法院简易处以600万韩元罚金。



由於本次酒驾事件发生在缓刑期间，警方於本月2日申请了拘捕令。 但法院在7日进行拘捕前嫌疑人审问（拘捕必要性实质审查）后，认为「无证据灭失之虞」，驳回了拘捕请求。

南太铉原计画於本月6日参加在弘大小剧场举办的音乐节、9日发行新专辑，酒驾事件后於4日突然取消演出。 据悉，他是因社会对其回归的批评声浪过大，感到负担而决定取消演出。 南太铉曾於今年3月在SNS表示：「每天都在真诚反省和忏悔中度过。 希望带给等待我的人们的不是争议，而是带来慰藉的音乐。」目前该内容已删除。



另外，南太铉於2014年作为男团WINNER成员出道，2016年退团后组建乐队South Club，以创作歌手的身份活动。在毒品案件判决前的2023年7月，南太铉曾出演KBS 1TV时事节目《追踪60分钟》，公开了在戒毒康复所生活的模样。 南太铉称在演艺圈工作期间曾接受精神科处方，服用镇静剂、减肥药等药物，受疫情影响失业后抑郁症进一步加重，最终染上了毒瘾。 同年10月，南太铉以参考人身分出席国会保健福祉委员会的国政监察，就毒品康复治疗过程发表意见，引起大众关注。

由於酒驾和吸毒相关争议，南太铉目前已暂停活动。



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