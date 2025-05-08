修罗场预警！「IU、表艺珍、郑恩地三选一！」李浚荣遭犀利拷问破防，最终告白「和她最自在」

男演员李浚荣出演《屋塔房的问题儿童们》，突遭尖锐提问直冒冷汗！

演员李浚荣近日出演KBS 2TV综艺节目《屋塔房的问题儿童们》，在节目中意外遇上突如其来的尖锐提问，紧张得直冒冷汗，展现出难得一见的可爱一面。

凭藉Netflix话题剧《苦尽柑来遇见你》中「金明」（IU 饰）男友一角，李浚荣人气大涨。 这次他与郑恩地一同以新剧《24小时健身俱乐部》主演身份登场，不仅大方展现了隐藏的口才，更散发出满满魅力。



节目开场时，李浚荣略带紧张地踏入屋塔房，坦言：「我有点认生，需要花些时间才能跟人熟悉。」率真告白引来现场笑声。

看到李浚荣本人的MC洪真京惊呼：「真的好帅！」，对他的实物颜值赞不绝口。 作为《苦尽柑来遇见你》的忠实观众，洪真京更对他在剧中饰演IU男友的设定感到十分惊讶。李浚荣在节目中也提到自己曾因演出反派角色而产生后遗症，「每次看到洪真京前辈就能唤起好情绪」，引起全场爆笑。 录制期间，他频频朝向洪真京微笑，展现出真挚的粉丝心情。



就在气氛轻松之际，MC们突然向李浚荣抛出敏感提问：「IU、表艺珍、郑恩地之中，跟谁最合拍？ 」突如其来的问题让李浚荣当场愣住，陷入苦思后才勉强开口作答，先以「前辈们都让我很放松」打安全牌，却在主持人逼问「只能选一个」时破防笑喊：「还是恩地姐姐最自在！」郑恩地也分享了与李浚荣合作的感想，「因为年龄相仿，所以相处非常自然，演戏时也特别轻松自在。」



李浚荣透露剧中充满搞笑破格演出：「有很多需要不顾形象崩溃演出的场面，但正因为大家都能放开来玩，拍摄过程特别有趣。」当被追问「IU是否曾送咖啡车应援」时，他急忙澄清：「那是IU送给《德鲁纳酒店》导演吴忠焕的！当时我正在拍《我们的浪漫电影》刚好在场，就蹭了杯咖啡还亲自道谢了。

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