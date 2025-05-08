互相打假！李镇浩反驳金赛纶遗属记者会，拿出「打码照片原图」揭穿造假！横竖研追加公开举报人最新录影

围绕金秀贤和已故金赛纶的罗生门从昨日起进入第二阶段。 先是YT频道「横竖研究所」金世义与金赛纶遗属委任律师一同召开记者会，爆料金秀贤方面人士「买凶杀人」袭击在美国的证人，紧接著李镇浩也召开记者会，立即提出反驳证据。

金世义在记者会上公开了来自美国纽泽西的举报人与金赛纶的对话录音，其中金赛纶说表示从国二到大学与金秀贤交往，国二寒假被迫失身。 金世义还称举报人遭到神秘人袭击、怀疑是金秀贤身边人士所指使，公开了举报人提供的两张伤口照片，分别位於左手和肩膀，均已做出部份模糊处理。



金世义记者会后，金秀贤所属社Goldmedalist立即发布声明进行反驳，称录音是AI生成、受伤照片则是网路下载，指责横竖研究所的主张完全是捏造。

随后，YTR李镇浩也召开紧急记者会做出反驳，公开了网上搜到的高清原图，其中手部照片来自2021年，是特殊化妆道具的商品效果展示图; 所谓肩部照片则是最初2008年上传到网路。 李镇浩认为，金世义连最简单的检索确认都没有做，就盲目相信了骗子传来的照片。



李镇浩将金世义所说的举报人称为「纽泽西骗子」，称这名骗子去年11月在纽泽西某大排档偶然结识金赛纶，今年1月金赛纶问他借钱，於是两人约在咖啡厅见面并录音，其中可听到金赛纶说是在成年之后才与金秀贤交往、金秀贤是很好的欧巴。 李镇浩表示金世义公开的录音中金赛纶的声音其实是ai合成，举报人用ai制作了与金赛纶一模一样的声音、之后添加自己的声音和噪音，李镇浩在记者会上向记者分发了相关鉴定报告。

金秀贤的法律代理人LKB & Partners法律事务所也出席了记者会，谴责金世义捏造伪证、散播谣言，将以违反《跟踪骚扰处罚法》和《资讯通讯网法》为由提起刑事与民事诉讼。

这还没完，金世义在昨晚的直播中再次给出反转，不仅否认AI说法，还公开了举报人提供的伤口影片。 金世义称举报人十分愤怒，决定以后都用真实声音提供证据、不再藉助配音。

影片中，举报人称「本想拍照的，但为了避免又有人乱讲话」所以选择录影，表示左手因神经受伤而不便活动，所以拍摄右肩膀时会有颤抖; 本想拍摄左手受伤部位，但为避免感染只能拆开一部份纱布：「如果做到这地步还被质疑，哇，究竟要怎么办才好？」录影时间是韩国5月7日下午4点46分，也就是李镇浩记者会之后。



이어진 영상에서 제보자 A씨는 "왼손은 손을 쓸 수 없다. 오른쪽 어깨 쪽을 찍으려고 하면 손이 좀 떨린다. 이해해 주시고 사진을 찍어서 보내려고 했지만 개소리할까봐 아주 감사하다. 여기가 내가 다친 곳이다. #김수현_미성년자_착취 #김수현 #김새론 #KimSooHyun#KimSaeron pic.twitter.com/iRXOjJUanT — 예린(@jkjkjkls27) May 7, 2025

双方各执一词、互相爆料，究竟真相何时水落石出，只能继续拭目以待。



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