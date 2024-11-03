TXT休宁凯身体状态好转，今日归队完成世巡安可尾场！新专辑《SANCTUARY》明日发行

男团TXT（TOMORROW X TOGETHER）近日在首尔举办第三次世界巡演《ACT：PROMISE》安可演唱会，成员休宁凯在首日演出期间突感身体不适、中途退场，今日终於归队参加尾场演出。

首尔安可演唱会从1日到3日举行，休宁凯在演出首日因急性肠胃不适而中途离场，第二天也未能上台。 所属社BIG HIT娱乐表示休宁凯正在休息静养、会努力尽快恢复状态，希望各位MOA谅解。

今日（11月3日）下午，TXT在安可尾场之前，於演唱会场地首尔奥林匹克体操竞技场举办记者会，休宁凯也终於归队。 休宁凯感谢大家的关心，对於身体状况表示：「演出中突然受了伤。 其实演出前一晚状态就不太好，想勉强撑下来反而让情况恶化了。 虽然昨天遗憾地未能上场，但今天特地来到这里见粉丝。」



TXT自5月在首尔开启第三次世界巡演后，先后在美国、日本和亚洲等全球17个城市进行了28场演出，并创下韩国歌手中最快登上日本四大巨蛋巡演的纪录。



TXT即将於4日发行迷你七辑《The Star Chapter： SANCTUARY》。 太显介绍道：「这个名字的含义是『避风港』，即象徵粉丝带我们前往避风港，也象徵我们带粉丝前往避风港。 专辑的曲目设计也首尾呼应，希望大家细细品味。」



主打歌《Over The Moon》用TXT的方式描绘了充满爱意的世界所带来的幸福，通过梦幻的开场与明亮旋律，展现了见到心爱之人的欣喜。 太显说：「这首歌充满梦幻、力量、从容与性感，结合了TXT擅长的风格。」然竣则补充道：「除了歌曲和舞蹈，表情与氛围也很重要，希望观众可以感受到歌曲中爱的主题。」



同公司前辈、BTS防弹少年团成员Jin也将於15日发行个人专辑，当被问及和前辈的交流时，休宁凯表示不久之前一起吃了饭、互相加油，杋圭表示今天刚好和Jin联络过，Jin表示对TXT的专辑充满期待，亦为今晚的演唱会加油。



谈到本次活动的目标，太显说希望这次的音乐能够成为人们长久记得的作品，亦希望TXT成为粉丝们长期喜爱的团体。 杋圭还透露对专辑很有自信，希望大家知道TXT的专辑每一首歌都很好听。

队长秀彬坦承，在所属公司HYBE面临内部纷争的情况下，进行回归和世界巡演让他感到压力。 他说：「自从5月开始巡演以来，我们持续演出超过半年，并在此期间准备了新专辑，生活非常忙碌。 事实上，无论周围环境如何，我们都专注於我们的新专辑和演唱会。」秀彬表示TXT会像以往一样尽全力呈现已经准备好的和擅长的一切，请大家多多期待。



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