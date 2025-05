TAEYEON一连两场澳门演唱会 在无敌花海下完美落幕

韩国人气女子天团「少女时代」队长TAEYEON睽违一年七个月后,以全新个人演唱会《TAEYEON CONCERT – The TENSE》与粉丝见面。《TAEYEON CONCERT – The TENSE》世界巡回演唱会首站在今年3月7日首尔正式展开,先后到台北、马尼拉及雅加达站,至4月26及27日一连两晚,首度空降澳门威尼斯人综艺馆,由光尚娱乐、REG主办、棋人娱乐协办的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。

今次是TAEYEON首次在澳门举行个人演唱会,意义重大。为了今次演唱会,TAEYEON精心准备精彩演唱环节及丰富的粉丝福利,让现场2万S♡NE (TAEYEON粉丝名称) 完全陶醉在她的超级美声当中,并留下深刻回忆。演唱会上,TAEYEON头戴金色皇冠,穿上飘逸长裙以一曲〈Fabulous〉华丽登场,随后唱出〈I〉一曲,全场粉丝立刻起哄,并一起合唱副歌部份,率先带动演唱会气氛升温。为迎合演唱会5个不同演出环节,TAEYEON换上不同风格的服装,并唱出〈Blue Eyes〉、〈Make Me Love You〉及〈Heaven〉等歌曲,然后气氛一转,TAEYEON换上黑色火热舞衣叫唱〈Hot Mess〉及〈Cold As Hell〉,再次以超凡唱功显示其「天籁之音」的实力。





另外,演唱会的舞台视觉效果同样震撼,配合精心制作的VCR片段及氛围,令粉丝完全进入超级视听感受。在演唱会期间,TAEYEON不时跟台下粉丝互动, 感性地给S♡NE说:「感谢大家到来支持,这是我个人出道十周年,所以想把这演唱会带来澳门,我们以后都会有很多见面机会!」,而每次TAEYEON温柔地说话,粉丝都会不禁起哄回应,场面气氛十分感动。





在演唱会接近尾声时,台下S♡NE自发地一起唱出〈Dream〉,而当TAEYEON唱出〈Curtain Call〉及〈UR〉时,S♡NE更举起手机挥动,全场变成一片美丽的灯海。及后,S♡NE举起一早准备好的应援,令TAEYEON既惊喜又感动,并多次以致谢,表示感谢大家一直对她的支持:「为期待已久的S♡NE继续带来精彩的演出。能够让我来澳门开唱,并座无虚席,真是十分厉害!我不会忘记大家给我的爱,并会好好保存。我会再次为大家展示更帅气的模样。」最后,全场发放出粉色彩带,以配合〈UR〉歌曲意境,场面温馨。







一连两场《TAEYEON CONCERT - The TENSE in MACAU》完美落幕,TAEYEON将於5月3及4日前往新加坡站,5月31及6月1前往曼谷站,而6月7日则移师香港亚洲博览馆ARENA举行香港站。





