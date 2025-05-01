TAEYEON一连两场澳门演唱会 在无敌花海下完美落幕

韩国人气女子天团「少女时代」队长TAEYEON睽违一年七个月后，以全新个人演唱会《TAEYEON CONCERT – The TENSE》与粉丝见面。《TAEYEON CONCERT – The TENSE》世界巡回演唱会首站在今年3月7日首尔正式展开，先后到台北、马尼拉及雅加达站，至4月26及27日一连两晚，首度空降澳门威尼斯人综艺馆，由光尚娱乐、REG主办、棋人娱乐协办的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。

今次是TAEYEON首次在澳门举行个人演唱会，意义重大。为了今次演唱会，TAEYEON精心准备精彩演唱环节及丰富的粉丝福利，让现场2万S♡NE (TAEYEON粉丝名称) 完全陶醉在她的超级美声当中，并留下深刻回忆。演唱会上，TAEYEON头戴金色皇冠，穿上飘逸长裙以一曲〈Fabulous〉华丽登场，随后唱出〈I〉一曲，全场粉丝立刻起哄，并一起合唱副歌部份，率先带动演唱会气氛升温。为迎合演唱会5个不同演出环节，TAEYEON换上不同风格的服装，并唱出〈Blue Eyes〉、〈Make Me Love You〉及〈Heaven〉等歌曲，然后气氛一转，TAEYEON换上黑色火热舞衣叫唱〈Hot Mess〉及〈Cold As Hell〉，再次以超凡唱功显示其「天籁之音」的实力。





另外，演唱会的舞台视觉效果同样震撼，配合精心制作的VCR片段及氛围，令粉丝完全进入超级视听感受。在演唱会期间，TAEYEON不时跟台下粉丝互动， 感性地给S♡NE说：「感谢大家到来支持，这是我个人出道十周年，所以想把这演唱会带来澳门，我们以后都会有很多见面机会！」，而每次TAEYEON温柔地说话，粉丝都会不禁起哄回应，场面气氛十分感动。





在演唱会接近尾声时，台下S♡NE自发地一起唱出〈Dream〉，而当TAEYEON唱出〈Curtain Call〉及〈UR〉时，S♡NE更举起手机挥动，全场变成一片美丽的灯海。及后，S♡NE举起一早准备好的应援，令TAEYEON既惊喜又感动，并多次以致谢，表示感谢大家一直对她的支持：「为期待已久的S♡NE继续带来精彩的演出。能够让我来澳门开唱，并座无虚席，真是十分厉害！我不会忘记大家给我的爱，并会好好保存。我会再次为大家展示更帅气的模样。」最后，全场发放出粉色彩带，以配合〈UR〉歌曲意境，场面温馨。







一连两场《TAEYEON CONCERT - The TENSE in MACAU》完美落幕，TAEYEON将於5月3及4日前往新加坡站，5月31及6月1前往曼谷站，而6月7日则移师香港亚洲博览馆ARENA举行香港站。





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