《星光闪耀的少年》「POLARIX」成团：邵子恒、李翰洁等不负众望，台湾翟浚安、李多乙成黑马

（封面图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图、《星光闪耀的少年》官网）
中国平台iQIYI（爱奇艺）国际版与韩国电视台SBS合作的男团选秀节目《星光闪耀的少年》（Starlight Boys）昨晚（28）举行决赛，九名成员出道团名定为「POLARIX」（폴라릭스），正包含节目一直找寻的团体C位「polaris北极星」之意。
「POLARIX」最终出道人选如下：
一、邵子恒 SHAO ZI HENG（中国籍）
邵子恒 SHAO ZI HENG（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
二、李埈赫 LEE JUN HYUK（韩国籍）
李埈赫 LEE JUN HYUK（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
三、许世焕 XU SHI HUAN（中国籍）
许世焕 XU SHI HUAN（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
四、新澈 XIN CHE（中国籍）
新澈 XIN CHE（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
五、杨斯维 PENTOR（泰国籍）
杨斯维 PENTOR（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
六、翰洁 HAN GYUL（李翰洁，韩国籍）
翰洁 HAN GYUL（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
七、翟浚安 ZAI（台湾籍）
翟浚安 ZAI（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
八、梁彤华 YANG DONG HUA（韩国籍）
梁彤华 YANG DONG HUA（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
九、李多乙 LEE DA EUL（韩国籍）
李多乙 LEE DA EUL（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）
「POLARIX」成四国国籍男团，除了来自制作方国籍中国与韩国的练习生之外，还有来自泰国的PENTOR杨斯维、来自台湾的ZAI翟浚安，对於节目推出国际偶像男团的意旨应相当有利。
《星光闪耀的少年》「POLARIX」出道九人确定（图源：FB@iQIYI TW）
其中邵子恒、李埈赫、杨斯维与翰洁四人从开播以来即是出道热门人选，完全没掉出九人出道位过，确定出道绝对是不负众望。邵子恒作为练习生之间热门的「北极星」人选，确定成为「真北极星」，取得第一名成为团体C位，票数亦相当明显地拉开差距，而前MIRAE（未来少年）成员李埈赫成功重新出发，现BAE173翰洁则是继《PRODUCE X 101》的X1与BAE173后将「三次出道」，只不过掉到第六名使人讶异。梁桐华节目中期就稳居上位，出道也是众望所归。
邵子恒第一（图源：FB@iQIYI TW）李埈赫第二（图源：FB@iQIYI TW）杨斯维第五（图源：FB@iQIYI TW）翰洁第六（图源：FB@iQIYI TW）梁彤华第八（图源：FB@iQIYI TW）
许世焕、新澈、翟浚安与李多乙也许能够算「黑马」，不过许世焕、新澈在前一集公布的排名已可见「大反攻」；翟浚安前一集排名在第十差一点，最后总算突破重围，第一次进出道位即确认出道；李多乙则是因参加过《BOYS PLANET》自开赛来便挟带人气，中间排名降低，最后才急升拿到最后出道门票。各国网友对於许世焕、新澈与李多乙三人的出道讨论较多。
许世焕第三（图源：FB@iQIYI TW）新澈第四（图源：FB@iQIYI TW）翟浚安第七（图源：FB@iQIYI TW）李多乙第九（图源：FB@iQIYI TW）
遗珠之憾则有洪成旻、段星星与裕俊等人，这三人分别为第十二、十一、十名。裕俊和李多乙差了三万票最令人遗憾，相当可惜没能和BAE173队友翰洁一同以POLARIX再出道。
洪成旻第十二、段星星第十一（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）李多乙第九vs裕俊第十（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）裕俊惜第十（图源：FB@iQIYI TW）
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