《星光闪耀的少年》「POLARIX」成团：邵子恒、李翰洁等不负众望，台湾翟浚安、李多乙成黑马

中国平台iQIYI（爱奇艺）国际版与韩国电视台SBS合作的男团选秀节目《星光闪耀的少年》（Starlight Boys）昨晚（28）举行决赛，九名成员出道团名定为「POLARIX」（폴라릭스），正包含节目一直找寻的团体C位「polaris北极星」之意。

「POLARIX」最终出道人选如下：

一、邵子恒 SHAO ZI HENG（中国籍）



二、李埈赫 LEE JUN HYUK（韩国籍）



三、许世焕 XU SHI HUAN（中国籍）



四、新澈 XIN CHE（中国籍）



五、杨斯维 PENTOR（泰国籍）



六、翰洁 HAN GYUL（李翰洁，韩国籍）



七、翟浚安 ZAI（台湾籍）



八、梁彤华 YANG DONG HUA（韩国籍）



九、李多乙 LEE DA EUL（韩国籍）



「POLARIX」成四国国籍男团，除了来自制作方国籍中国与韩国的练习生之外，还有来自泰国的PENTOR杨斯维、来自台湾的ZAI翟浚安，对於节目推出国际偶像男团的意旨应相当有利。



其中邵子恒、李埈赫、杨斯维与翰洁四人从开播以来即是出道热门人选，完全没掉出九人出道位过，确定出道绝对是不负众望。邵子恒作为练习生之间热门的「北极星」人选，确定成为「真北极星」，取得第一名成为团体C位，票数亦相当明显地拉开差距，而前MIRAE（未来少年）成员李埈赫成功重新出发，现BAE173翰洁则是继《PRODUCE X 101》的X1与BAE173后将「三次出道」，只不过掉到第六名使人讶异。梁桐华节目中期就稳居上位，出道也是众望所归。



许世焕、新澈、翟浚安与李多乙也许能够算「黑马」，不过许世焕、新澈在前一集公布的排名已可见「大反攻」；翟浚安前一集排名在第十差一点，最后总算突破重围，第一次进出道位即确认出道；李多乙则是因参加过《BOYS PLANET》自开赛来便挟带人气，中间排名降低，最后才急升拿到最后出道门票。各国网友对於许世焕、新澈与李多乙三人的出道讨论较多。



遗珠之憾则有洪成旻、段星星与裕俊等人，这三人分别为第十二、十一、十名。裕俊和李多乙差了三万票最令人遗憾，相当可惜没能和BAE173队友翰洁一同以POLARIX再出道。



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