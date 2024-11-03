朴修弘身边有无正常人？ 刚摆脱吸血兄嫂，爱妻又惹争议：PO素人照狙「离宝宝太近、没打疫苗」，嘴硬到底不道歉

朴修弘被兄嫂一家贪污薪水、阻挠恋情多年，勇敢起诉并终於结婚后，获得很多人祝福鼓励。 然而最近，他的妻子金多艺在网上做出一系列举动，接连引起反感。

朴修弘妻子金多艺（音，김다예）上月底通过剖腹产生下一名女宝，11月2日，金多艺在女儿IG透露月子中心为宝宝拍摄了新生儿照片，并PO出工作人员帮宝宝调整姿势的照片，留言说：「（ 工作人员）接触婴儿并靠近婴儿脸部讲话，却还没接种百日咳疫苗，让我心里不安。 （工作人员）每周都会接触不同的新生儿，也许我是身为妈妈才感到非常担忧吧。 鲍鱼啊（*女儿胎名），提高免疫力吧。」



这番发言立即在网上引起争议，有人表示能理解金多艺的心情，但更多人批评她过度反应、小题大做，工作人员虽未接种疫苗但已戴口罩，且《超人回来了》拍摄团队也未必都有接种百日咳疫苗。 金多艺被骂后留言解释道，当时已对该工作人员强调接种疫苗的必要性、对方也说会接种、「以后接受拍摄的婴儿们可以放心了」，对此，网友进一步指出既然已经私下沟通提醒，就更不应把素人照片PO上网：「仿佛在利用自己的名人影响力，叫大家一起来骂那位工作人员。」

面对不断的批评，金多艺回应道：「请某些社群平台的用户不要组织集体活动来攻击我。」但批评声音仍然不断，金多艺再次留言说明：「没想到这篇PO文会被报导，引起这么大争论。 月子中心对防疫十分严格，我以为每周出入一次的密切接触者肯定都已接种针对新生儿致命感染疾病的疫苗。 这里甚至连已种疫苗的家属都不允许探视。 我是在拍摄过程中才得知这件事，很难在中途要求停止拍摄。」



金多艺解释说自己是看到百日咳病例激增183倍并开始流行的新闻后变得敏感，PO照片也并没有批评的意图，否则早就透露了摄影工作室的名称：「这本来是可以私下解决的事，放上IG后引起争论，这确实是一个问题。 我以后会更加注意。」

不仅如此，金多艺还在IG限时动态PO出黑底白字图，写道：「女性时代的大姐们，消消气吧... 我会小心的...」不久后又PO出新图，写道：「取消姐姐这个称呼... 妹妹们，对不起...」女性时代是韩国著名的以女性用户为主、思想较为激进的网路社群。 看完金多艺的一系列举动，网友认为她觉得自己没做错却无辜遭到女性时代用户的恶意攻击，所以一边道歉一边夹带嘲讽，暗中较量气势。



目前，引起争议的PO文已被删除。 很多网友认为金多艺若如此紧张宝宝就该连《超人回来了》都不要拍，对於PO素人照片一事终究没有道歉，性格如此寸步不让、自带吸引关注属性，最好还是远离社交媒体。

此外，金多艺比朴修弘小23岁，2021年登记结婚后，今年3月宣布通过试管成功受孕并开通宝宝IG，10月通过剖腹产手术产下一名女婴，整个过程通过明星育儿节目《超人回来了》公开。 因受孕不易，夫妻希望宝宝像鲍鱼一样紧紧贴在妈妈子宫里，因而取胎名「鲍鱼」，同时谐音也有「转祸为福」的含义。



朴修弘2021年起诉亲哥哥和嫂子，称二人担任经纪人期间私吞他全部财产、至少100亿韩元，哥哥还以他名义投保8张身故险、收益人为兄嫂及侄女，且多次阻挠朴修弘恋爱结婚。 今年7月一审判决出炉，法官认为哥哥确实挪用了20亿韩元，判哥哥有期徒刑2年，嫂子无罪。 朴修弘已不满提出上诉二审。

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