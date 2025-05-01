有够牺牲！《24小时健身俱乐部》李浚荣爆笑演出肌肉男，郑恩地增肥9公斤！收视惜1.8%开跑

《苦尽柑来遇见你》「英凡」李浚荣与《她的日与夜》「李微进」郑恩地，两大热门剧主演携手新剧《24小时健身俱乐部》，首播仅开出1.8%收视率，不过观众普遍评价有趣、搞笑。

（以下提及剧情）

首集情节讲述男主角「都贤仲」（李浚荣 饰）如何将女主角「李美兰」（郑恩地 饰）带进健身世界。开头李浚荣便爆笑演出，搭配主题曲讲述自己如何沉迷健身被女友甩了；另一边，李美兰也被甩了，男友俊锡怎么样就是不愿和她上床。



都贤仲明明是健美世界冠军，但似乎是因失恋影响，拿了奖就跑，回国接手「24小时健身俱乐部」当健身房馆长。都贤仲为了生意穿上鲜艳的衣服上街发广告单，遇到和男友吵著为何不能上床的李美兰，李美兰以为都贤仲是男公关便前往俱乐部想疗伤……李美兰玩了一下才发现来错地方，还被都贤仲当场曝光体重、教训生活习惯有多差。



李美兰听见男友想分手的理由后，下定决心来到「24小时健身俱乐部」，接受都贤仲三个小时的改变人生计画「全方位生活管理」。后记揭露都贤仲早听见了李美兰被分手的理由是「提不起性趣」，都贤仲直接喝斥对方「自己站不起来还找理由」。



网路上观众评价大多表示有趣、搞笑，尤其是片头李浚荣的「牺牲演出」，网友笑说他「演技疯了」、「很敬业」，而郑恩地先前透露‎为戏增重9公斤‎也非常敬业，剧中台词与表情、肢体动作也相当不计形象。不过很可惜，电视收视率仅开出1.8%，电视台KBS今年的水木剧都尚未破3%收视率，相当惨澹。



▼李浚荣精彩「超牺牲」片头



그냥 인트로 끝나고 이게 냅다 나옴... 누가 여길 어떻게 나오는 지 상황 설명 그딴 거 집어치우고 이준영 프로정신 일단 보세요 이런다고 https://t.co/CZX4SQDgvE — 로미오 (@ineedsktas) May 1, 2025

▼首集李浚荣就两次公主抱，第二次郑恩地是踩到满地蛋白粉滑倒XD，李浚荣又喊「What the fat」，剧情被认为有创意地贴合健身



단백질 쉐이크 가루(일 가능성이 높아보이는)에 미끄러져 넘어진 미란이 또 받아내곤 도현중 왓더뺏 ㅋㅋㅋㅋ하는게 24시 헬스클럽 1화 엔딩이라고? ㅋㅋㅋ 실화냐 이 또드야 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/oVondge5n8 — 화석 (@notfossil379_) April 30, 2025

下集预告都贤仲被误会是李美兰新交的男友，后来李美兰为了参加一场婚礼想打瘦身针，被都贤仲教指责后展开魔鬼训练。香港观众可於Viu同收看。



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