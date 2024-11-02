韩佳人二选一：「脸蛋天才」车银优 VS「现实老公」延政勋！女神的答案理性又现实～

「天然美女」韩佳人心目中的「天然帅哥」TOP.1 选择了车银优，那么老公延政勋呢？

国民认证的「天然美女」韩佳人所开设的youtube频道「自由夫人韩佳人」，目前已突破20万订阅，几乎每支影片都突破百万流量，而她在15万开放粉丝Q&A问答，分享了许多有趣的话题。



特别是拥有母胎天然美女称号的她，从小美到大的经历中，很好奇她心目中的「天然帅哥」TOP.1是谁？她毫不犹豫的选择了车银优，一脸感叹的表示实际上看到本人真的是帅到让人晕倒，一切都很完美，忍不住疯狂赞叹他国宝级的脸蛋。



工作人员紧接著让韩佳人二选一：「车银优VS延政勋」听到提问她瞬间愣住，之后便立刻冷静分析表示车银优的确很帅，但自己喜欢的类型是不同的，举例表示：有李政宰、cool 李在勋、延政勋、河东均等这类型的面貌，这类型的脸蛋分明是很有市场的，侧面回应了自己还是会选择老公延政勋。



之后还提到了跟自己合作过经典韩剧《拥抱太阳的月亮》的金秀贤，说当时的他就像是个宝宝（孩子）一样、脸很小，在自己眼里就像是聪明又干净的男高中生。



▼节目组与韩佳人聊到车银优的片段，定位在15:18。



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