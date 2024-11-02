金佑锡姜娜言认爱后首次同框！小情侣超紧张不敢笑，拍照拉开距离

看得出来，刚刚公开认爱的真情侣一起出席官方活动时也会超级紧张。

说的就是演员金佑锡和姜娜言，日前两人出席了网剧《0课时是Inssa Time》的制作发布会。 该剧将於11月10日在Cinema Heaven首播，讲述了作为学校社交APP「Inssa Time」的管理员而知晓全校秘密的边缘人金智恩（姜娜言 饰），与超人气的姜宇彬（金佑锡 饰）纠葛在一起，展开一段校园秘密浪漫故事。

当天，观众的关注点集中在了男、女主演身上。 因为这是金佑锡和姜娜言承认恋情几日后首次同台亮相。 通常在发布会上，形成恋爱关系的男女主演会一起进行拍照时间，但两人似乎有意避免同框，始终隔了一段距离。



最终在现场记者要求下，姜娜言站在中央，两旁分别是金佑锡和崔建，然而金佑锡和姜娜言之间弥漫著一丝微妙的气流，始终保持著一定距离，努力露出微笑，但依旧能看出两人的紧张与不自在。 即使在拍摄集体照片时，站在旁边的他们也仍显得有些别扭。



接下来的媒体提问环节，两人仍然无法掩饰紧张情绪，但在表述完与恋爱相关的问题后才稍微放松下来。金佑锡谈到与姜娜言的合作时表示：「从剧本阅读到拍摄始终觉得她很会带动气氛，虽然从所有演员身上都得到了好的能量，但从她身上尤其获得了很多能量和学习的感觉。 对於因私事引发关注，感到抱歉。 为了作品和制作团队，我会以更好的姿态展现自己。」

姜娜言也表示：「和金佑锡的合作戏很多，他让人感到很放松，彼此配合得很好。 尤其在需要情感投入的场面时，得到了很多帮助。 对於今天的情况，我的想法也相同。」

金佑锡和姜娜言在拍戏过程中发展为恋人关系，现实情侣的诞生也让观众期待能在新剧中看到两人的默契。



此外，金佑锡和姜娜言是相差5岁的情侣，不过男方於11月4日入伍服役，刚交往不久就要面临分别。

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