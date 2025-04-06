Super Junior神童忆过往，曾挤到在台下跳舞！上厕所还被女粉提醒：车走了

Super Junior神童与银赫日前一同登上《脱掉鞋子恢单4Men》闲聊，聊到队上Center（中心位）话题，神童便聊到早期「很边缘」一事。

神童坦言从来没当过Center，Center通常是始源或东海，对他们当Center无话可说，不是自己也无所谓，但透露「也会有明明不太擅长的成员偷偷往中间站」，这时就会被经纪人提醒「来，位置换一下」、「神童到旁边一点」。银赫对此补充解释，因为成员很多，所以站太旁边其实摄影机拍不到。



摄影机拍不到就算了，神童还说出道的时候上过广播节目公开演出，当时的公开演出不是在一般搭建的舞台，而是在卡车搭建的舞台（舞台车），而他们Super Junior是最多成员的团（12、13人，圭贤稍晚加入），因为空间不够，所以只有他一人在台下表演，他还自嘲：「反正没有我的Part（演唱Part）！」



还有，银赫说早期Super Junior是三台保母车，因为活动很多大家也晕头转向没注意，通常是经纪人大概看一下谁谁谁上车了就开走，结果有一次他们竟在追车的粉丝群里看到一个熟悉身影……神童在追车！



「真的很好笑。我明明就跟经纪人说了！说我要去厕所。」神童娓娓道来，描述自己小便到一半就听到外头急促地敲门声，女粉丝大喊提醒：「欧巴你们的车出发了！」他还记得所以情景，生动地演绎他一边系皮带一边追车，大概跑了50公尺！故事笑翻全场了。



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