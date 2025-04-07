人气男团ZEROBASEONE出道3年将登上MBC热门综艺《全知干预视角》神秘宿舍首次完整公开！

限定男团ZEROBASEONE（ZB1）将出演MBC综艺节目《全知干预视角》（以下简称《全知》），并将首次公开自出道以来从未曝光过的宿舍样貌，消息一出引爆粉丝关注。

根据韩媒 10asia 的独家采访，ZEROBASEONE将透过《全知》，展现成员们真实的日常生活，并首度揭开宿舍的面貌。这是他们首次在无线电视综艺节目中公开宿舍，引发粉丝高度期待。



ZEROBASEONE是透过2023年7月10日播出的Mnet选秀节目《BOYS PLANET》所诞生的九人多国籍限定男团。出道同时便被誉为「五代偶像」的代表组合，活跃於韩国与全球各大舞台，成为引领K-POP潮流的中坚力量。

截至目前为止，包括出道专辑在内，ZEROBASEONE已发行的五张专辑皆为百万销量，写下K-POP史上的重要一页。最近推出的第5张迷你专辑《Blue Paradise》，仅在韩国发售当天就突破百万销量，实至名归成为人气顶流的男团之一。



他们在海外市场同样展现压倒性的存在感。於日本回归时，即横扫当地主要音源与专辑榜单。主打歌〈BLUE〉在LINE MUSIC、Apple Music、Amazon Music等多个平台上均名列前茅，展现当地粉丝的热烈反应。在北美地区，他们也透过实体专辑的发行，积极拓展全球粉丝版图。



队长成韩彬则被选为将於下月播出的Mnet舞蹈选秀节目《World of Street Woman Fighter》的新任主持人，接棒过去4年由姜丹尼尔担任的MC位置，令外界相当期待他的全新挑战。此外，上月出演网路综艺《Salon Drip 2》的成韩彬与章昊，作为团体中以第1、第2名出道的两位成员，展现了不容忽视的话题性。



ZEROBASEONE即使成员单独或小分队活动，也都独具个人魅力。这次在《全知》中，将展现9位成员同住宿舍时亲切自然的日常模样，进一步引发粉丝们的高度期待。

除此之外，CGV 电影院将於19日下午6点，同步直播ZEROBASEONE 的粉丝演唱会《2025 ZEROBASEONE FAN-CON [BLUE MANSION]》。



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