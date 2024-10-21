爱上有夫之妇？张基龙、安恩真有望合作浪漫喜剧《不该接吻的》，阵容＆剧情设定都让人期待！

哇～这个阵容加上剧情设定，让人蛮期待的呢！

SBS新剧《不该接吻的》（키스는 괜히 해서）讲述的是爲了生计僞装成妈妈就业的单身女和爱上她的组长之间的罗曼史，是一部温暖浪漫喜剧。张基龙、安恩真收到男女主角出演提案，经纪公司接回应「争在讨论中」。

据悉，张基龙有望饰演高多林的组长「孔枝赫」，他是以清晰的头脑、冷静的判断力和热情的执行力打开成功之门的人物。与自称是孩子妈妈的高多林交织在一起，在「不可能的爱情」和「不可避免的爱情」之间苦恼的角色。而安恩真有望饰演「高多林」一角，她为了守护家人，僞装成有夫之妇的孩子妈妈就业后，经历了各种事件。



以模特儿出道的张基龙，透过客串《没关系，是爱情啊！》正式以演员身份出道，之后陆续在《Go Back夫妇》、《过来抱抱我》和《请输入检索词WWW》等电视剧中出演暖男角色而备受瞩目，还出演《Born Again》、《我的室友是九尾狐》和《虽然不是英雄》等剧，以多样的角色展现不同的魅力，目前他正在拍摄《猪窝》。



而安恩真《机智医生生活》、《坏妈妈》、《恋人》、《末日愚者》等作品证明自己的演技。最近通过综艺《姐姐们的产地直送》以活泼可爱的受到喜爱。



另外，《不该接吻的》由《现正分手中》、《千元律师》金在贤导演与《双甲路边摊》、《现在开始是Showtime!》河允雅编剧合作打造，预计在明年播出。

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