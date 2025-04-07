朴恩斌「疯批演技」震撼外媒！Disney+《狂医魔徒》登全球韩剧冠军宝座

Disney+原创韩剧《狂医魔徒》（编剧金善熙、导演金正贤）再创惊人纪录！根据7日最新数据，该剧成为Disney+全球及亚太区「韩国内容观看榜」收视最高的剧作，主演朴恩斌饰演的反社会人格天才医生「郑世玉」更以疯狂演技引发外媒狂热关注。

朴恩斌近日接受《Forbes》美国版独家专访时，透露为诠释这个复杂角色下足苦工：「身为演员，理解一个全新角色的生命深度永远是最有趣的挑战。 读剧本时，我专注於捕捉世玉的核心情感，从多角度剖析她的行为动机，甚至深入研究反社会人格障碍特徵。」她坦言这个角色难以完全理解，「我的目标是让观众既感受到她的极端，又忍不住想更深入探究」。



谈及剧中最吸引人的看点，朴恩斌兴奋表示：「世玉与导师德熙（薛景求 饰）之间无法简单定义的微妙关系，以及两人激烈交锋的心理战令人著迷。 这绝对是影史未见的师徒对决！」她也特别感谢全球观众：「能让世界各地的人们同步观看并讨论同一部作品，是这个时代最美好的事，这些珍贵经验都将成为我演员之路的养分。」



该剧强势席卷海外媒体版图，《Hollywood Insider》盛赞：「令人屏息的紧张节奏将观众推向沉浸式观剧巅峰」； 英国权威音乐媒体NME更以「跨越类型框架的艺术品诞生」高度评价。



作为医疗惊悚剧，《狂医魔徒》讲述天才医生世玉与曾摧毁她人生的恩师德熙重逢后，展开疯狂对决的故事，凭藉烧脑剧情与朴恩斌突破性的暗黑演技获封「2024最上头神剧」，最终两集（7、8集）将於9日压轴上线。

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