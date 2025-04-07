《Good Day》G-Dragon展现制作人实力亲自指导丁海寅，「88Line」在没有金秀贤的情况下重新聚首

BIGBANG队长G-Dragon（权志龙）以「制作人」身分亲自坐镇指挥，公开了最新的录音工作现场。（《Good Day》众多大明星献声的翻唱曲〈Telepathy〉无垫音真声，【影片】率先公开）

在6日晚间播出的MBC综艺节目《Good Day》第7集中，公开了G-Dragon与透过节目结识的「88Line」好友们——任时完、黄光熙、丁海寅，以及喜剧演员曹世镐一同参与录音的现场。



当天，节目成员们选择要一起合作的曲目是1988年发行的都市孩子（City Boys，도시아이들）歌曲〈Telepathy〉。G-Dragon说明选曲原因表示：「我们常常会突然想起那些曾经忘记的老歌，如果能重新诠释这些歌曲，应该能打破世代隔阂、引起共鸣。」



他为了88Line好友任时完、黄光熙与丁海寅率先进入了录音室，现场即兴演唱Rap与自由发挥，为翻唱曲〈Telepathy〉注入全新氛围。黄光熙则忍不住感叹称赞说：「他是一位真正的艺术家，唱最后大合唱部分时，彷佛在表演奥运闭幕式。」

接著，G-Dragon为担任首位录音者的丁海寅进行一对一声音指导，帮助他放松心情。他在聆听录音后表示：「虽然不错，但缺乏属於海寅本人的风格。试著像演戏一样发挥想像力。」并亲自进入录音室，细心指导每个细节。



丁海寅也开玩笑说：「在旁边这样教真的差很多。这换算成钱是多少啊？」G-Dragon则笑著回应：「用心意来收就好。」



▼《Good Day》第8集，最新预告：众多大明星献声的2025年翻唱曲〈Telepathy〉即将公开，充满个性与爆发力魅力的梦幻和声！将於4月13日播出。



另一方面，作为88Line一员的金秀贤并未现身。近期他因与已故金赛纶在其未成年时期交往的疑云而卷入争议，节目受到极大影响，甚至停播紧急删除有关他的所有出场画面。



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