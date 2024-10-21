因距离没掌握好？TWICE娜琏和Sana在粉丝见面会真的亲了，Momo＆志效反应超爆笑 XD

人气女团 TWICE 昨日（20）下午1点、7点在首尔奥林匹克大厅举行出道9周年粉丝见面会。

之前曾预告这次的粉丝见面会是与「9」相关的棒球主题，以开场旁白登场的娜琏、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多贤、彩瑛、子瑜展示开球和击球动作，吸引视线。TWICE 爲了此次粉丝见面会，准备各式各样的舞台，还惊喜演唱未公开歌曲〈Sweetest Obsession〉，让现场充满欢呼声。



在粉丝见面会上，也发上了可爱的插曲，在演唱〈Sweetest Obsession〉时，娜琏和 Sana 做出亲亲的姿势，没想到因为距离没有调节好（？，两人直接亲上了 XD Sana 吓到倒地，一旁的 Momo 也超惊讶，志效还提醒娜琏要记得唱歌。相关影片一公开，引发热烈讨论，网友：「Sana 的反应太搞笑了」、「在眼前直观的 Momo 更让人惊讶的是搞笑」、「反应太真实了！像是真的慌张了一样 ，可爱」、「志效太搞笑了哈哈哈 先唱歌吧」、「虽然出了事故吓了一跳，但是马上唱自己部分的专业爱豆娜琏」、「这个不会只有我一个人一直在看吧？心满意足地继续回放」、「Sana爲什么这么搞笑」等等。

在晚上场 TWICE 也预告将在12月回归，21日凌晨 JYP 娱乐也在官方 SNS 频道上上传 TWICE 确定在12月6日发行迷你14辑《STRATEGY》。这也是她们继今年2月发表的迷你13辑《With YOU-th》之后，时隔10个月以完整体专辑华丽地装饰今年的结尾。



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