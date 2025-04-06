Super Junior罕见为综艺内容道歉！神童向粉丝道歉并反思，韩网给予肯定

粉丝E.L.F.甚至是路人都知道20年长寿男团Super Junior总是「相爱相杀」，他们彼此也开玩笑说「是因为架没吵完才没解散」，但日前神童对银赫开玩笑的内容却在Twitter被炎上，神童主动上传一支道歉影片。

神童会被炎上，主因是他和银赫上‎综艺节目《脱掉鞋子恢单4Men》，在解释银赫如何赢IVE拿下KBS音放《音乐银行》第一名时，一句「数位音源分数很低、百名都不到」‎遭批判。当日数据显示银赫音源仅11分，IVE 2280分，有粉丝指出银赫帐面分数低但不至於「百名都不到」，认为神童抹灭了粉丝替银赫苦刷音源的努力。再者，当日节目神童又提了SJ间的老哏「银赫很丑」，也被提出「以前就要求别讲了又讲」。



节目1日晚间播出，2日被炎上，当天神童便意识到不对劲而预告隔日有想传达的话，隔（3）日便上传影片〈真心想传达的话〉。影片开头神童直言看到网路贴文「有点恐慌」、「突然发抖」，很快地决定要和粉丝说说话。神童表示Super Junior之间相处了很久，谈话方式或某些话题都会得到很好的反应，就算不是粉丝都会因此称赞他们很擅长做综艺，而此次是他第一次惊觉有人对此感受不适、某些话题有人早制止过。



他反思：「以前就告诉我不要那样了，但我以前怎么都没意识到？无论如何这是一个契机，第一次意识到这是让他人不舒服的事，很抱歉，非常抱歉，对E.L.F.很抱歉。」和神童一起拍影片的旁人认为可能是「时代变化」，十年前大家也许能接受那样的玩笑，但现在不一定，尤其现代人更加注重外貌。神童同意：「我承认自己过时了，我也应该要进步，这是我的错。」并提出近期上了少女时代孝渊的频道评价SJ舞蹈，反响很好时他便以为粉丝喜欢看吐槽的内容，「但事实上两件事本质不同，是我没意识到」，同意粉丝听到喜欢的偶像「丑」肯定会不舒服。



而「音源没有百名」的失言，神童解释自己只是想搞笑，承认自己没有多加思考导致伤害了粉丝。「这次我真的学到了很多，啊，有些事能做有些事不能做。」神童坦言看到有人写了「那你能拿第一吗？」让他非常后悔且自责。他提到自己在拍影片前知会过银赫也和他谈过，银赫要他不要太放心上并表示知道他不是有意的，「所以想再次对银赫表达感谢」。



神童继续思索这种综艺风格他已做了二十年，这才首次意识到错了，他也很害怕「我喜欢的人开始讨厌自己」（应指开始不受粉丝欢迎），尾声再次道歉：「我做错了，很抱歉，各位如果能原谅我一次，我下次会再小心。我们Super Junior还没结束，今年是20周年，20周年我们会好好庆祝，30年、40年继续当帅气的团体。」

「很抱歉，我会好好表现的，对不起。」神童面对镜头有些别扭，但仍然真挚道歉，表达会反省，会为了让自己成为大家愿意应援的神童还有Super Junior一员而努力。下方他留言他亦正式道歉：「大家好我是神童。这段影片是非常想告诉大家的一段真心话，现在我清楚地明了了，对受伤的E.L.F.真心对不起。想透过影片表达我的心意，感谢你们的收看，还感谢等待，E.L.F.。」



▼神童道歉影片



▼附上神童先前上孝渊频道评价SM三十周年Super Junior表演



E.L.F.间对此反应大该分两派，有人认为是「唯粉」、「毒唯」才会对神童的玩笑有意见，毕竟成员间确实是知名的爱互相吐槽，要认真的话「帐都翻不完」，安慰神童别受网路发言太多影响；有人则说银赫粉丝其实长期都对外貌吐槽不满，只是这次加上音源成绩误导才爆发开来，不过大多肯定神童听进粉丝的话且迅速处理。另外，有人认为「Super Junior长期都被贬低，成员们之间还互相贬低本就会让粉丝更伤心」，或说Super Junior本应顾及新粉或低龄粉丝不一定能接受这样的玩笑，同神童反思的「自己是否太过时了」。

而事情传到Theqoo论坛‎，留言高达900多则，大多称赞神童坦然承认错误「很帅气」，网友留言「诚实道歉和反省的模样真好」、「能倾听他人话语并反省改正就是帅气之人」、「认错并道歉太帅了」、「『如果能原谅我一次』这段真的很帅，这种程度就应该要放过他了，注重粉丝的态度很让人感动」、「是有勇气之人啊」、「以后别再犯就好，道歉也是种勇气」、「因为是二代团所以熟悉那种搞笑方式吧，看了影片真心感受会好好改善」……

「看文字和影片感受到了真心，感觉都要流泪了，为Super Junior加油」、「很珍惜粉丝才如此真诚道歉，非常了不起」、「道歉还能一点一滴指出自己做错什么，非常了不起，尤其随著年龄增长要认错更难，单就道歉影片直得称赞」、「到了41岁那年纪还能反省很了不起」……等等。浏览这些留言，不难发现神童这支影片意外成为许多网友「借镜」，例如提醒彼此「随著年龄增长也要顺应新时代」、「朋友之间容易失了分寸，朋友本人不计较但难保对方亲友不会不舒服」。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻