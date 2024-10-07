2NE1时隔10年举行演唱会！BIGBANG GD、大声、SE7EN、Gummy、WINNER都来了，网：「好想念YG Family」

2NE1 是被称爲 K-POP 的传奇女团，虽然发行的专辑并不多，但可以说是「所有歌曲都是热门歌曲」。

为了庆祝出道15周年，她们日前宣布举行举办演唱会《2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL》。上周末在首尔开唱，虽然这是她们时隔10年的完整体演唱会，但现场演唱、舞蹈实力依然如故，以〈Come Back Home〉作为序曲开始，接著以出道曲〈Fire〉展开演唱会，陆续演唱〈I Don’t Care〉、〈Lonely〉、〈Ugly〉和〈I Am the Best〉等歌曲。



三天的演唱会也吸引不少引人到场，像是 CNBLUE郑容和、尹道贤、卢弘喆、严正化、SHINee KEY、Aespa Winter、BOYNEXTDOOR、路云、李洙赫、2AM林瑟雍、曹世镐、NewJeans等，而YG后辈女团 BABYMONSTER 作爲演唱会嘉宾登场。



其中最吸引大家视线的是 BIGBANG GD（权志龙）、大声、SE7EN、Gummy、WINNER姜升润、宋旻浩、李升勋、金秦禹、iKON金振焕＆金东赫、BLACKPINK Jennie 也都到场。演唱会结束后大多数人还聚在一起拍照，也让粉丝纷纷直呼：「好想念 YG Family」、「好想要再看一次家族演唱会」、「好像又回到了当年」、「今年是什么年！这是我可以看到德吗」、「看了好感动」、「YG 今非昔比了 呜呜呜呜」等等。

2NE1, BIGBANG, WINNER, IKON, GUMMY, SE7EN— it’s not everyone but this is the closest we’ll get to seeing the OG YG FAMILY pic.twitter.com/BTo314QvuW — springkies (@jekkibby2) October 6, 2024

另外，2NE1 将以此次首尔演唱会爲开端，在9个城市举行15场亚洲巡演。 他们将在马尼拉、雅加达、神户、香港、东京、新加坡、曼谷等地与粉丝们再次见面。



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