禁令都不管用！法院判李镇浩3个月内不得上传关於金赛纶的内容，仅隔1天再次攻击亡者

韩国知名娱乐爆料频道「演艺背后总统」运营者李镇浩，因持续散布已故演员金赛纶及其家属的不实信息，3月31日被首尔法院认定涉及跟踪犯罪，勒令其未来3个月内不得在YouTube发布任何与金赛纶及遗属相关的内容，该临时禁令具有法律强制效力例。

韩国演艺人员自杀预防协会所长权英灿当日向CBS新闻证实：「法院於3月31日正式认定李镇浩涉嫌跟踪犯罪，并据此颁布禁令。」同时首尔西大门警察署应已故金赛纶遗属的请求，向法院申请禁止李镇浩接近遗属的临时措施，法院已批准该请求。



3月17日，金赛纶遗属方面指控李镇浩散布有关已故金赛纶的不实信息，并提交了名誉毁损诉状。 然而尽管遗属采取了法律行动，李镇浩仍持续曝光亡者的私生活细节。 最终，遗属方面追加提交了针对他的跟踪罪诉状，并请求法院禁止其继续YouTube直播相关内容，法院随后批准了临时措施。 法律界认为，此次事件或将成为保护逝者及遗属名誉的重要司法判例。



对此，李镇浩在其频道上发表声明称：「此次临时措施的适用，并非因为我的罪行成立或散布虚假事实，而是调查机关明确说明的内容。 我不仅未因虚假事实的指控接受调查，对於此次指控，我甚至还未被正式传唤调查。 只是由於该案件引发社会关注，法院暂时采取了临时措施。 我将对这一决定提出抗议，并寻找澄清事实的方法。他们不仅凭藉虚假事实将我塑造成加害者，甚至连我最基本的辩解权都被剥夺。 他们究竟为何如此极力想要封住我的嘴？ 我一定会揭露某些人害怕的真相。」

即使法院临时禁令已经下达，但李镇浩并未停止对金赛纶的攻击，仅隔了1天再次上传新影片，虽不再出现亡者的照片，但内容依旧围绕她展开，一则以「已故金赛纶的KKT疑惑，造假可能？」的影片，目前点击率已经超过11万次。



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