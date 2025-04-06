演艺、歌唱、综艺都精通的 IU…从热门韩剧《苦尽柑来遇见你》到全能艺人，展现坚固的存在感！

歌手兼演员的 IU 再度刷新了自己作为演员的巅峰时刻，同时也更加稳固了她作为全能艺人的无敌存在感。

《苦尽柑来遇见你》大热门，IU演技再创高峰

根据 K-内容线上竞争力分析机构 GoodData Corporation 於1日公布的数据，Netflix 热门韩剧《苦尽柑来遇见你》的女主角 IU，在 TV-OTT 明星话题性演出者部门中荣登第一名，第二名则由同剧男主朴宝剑获得。



《苦尽柑来遇见你》於3月28日迎来完结，全剧上线，该剧以四季为背景，讲述出生於济州岛的「倔强叛逆女孩」吴爱纯（IU、文素利 饰）与「憨直深情男」梁宽植（朴宝剑、朴海俊 饰）充满冒险的一生。IU 在剧中同时饰演爱纯及其女儿金明，挑战一人分饰两角，展现精湛演技。这项并不容易的挑战，她却完美诠释，透过细腻的演技，展现两位角色随时间流转而丰富饱满的人生，成功将爱纯&金明的人生故事，深刻地烙印在观众们心中。

观众纷纷表示，IU 继2018年电视剧《我的大叔》之后，再次创下个人代表作。自从她凭藉《我的大叔》获得演技认可后，陆续出演《德鲁纳酒店》、《婴儿转运站》、《Dream》等多部作品，逐渐巩固演员地位，而这次透过《苦尽柑来遇见你》，她再次成功扩展了自己的演技版图。



IU之所以受到大众喜爱，是因为她在多个领域都展现出过人的实力。尽管将重心放在演戏上，她对本业「音乐」也毫不懈怠。

戏剧与音乐双栖发展，实力派艺人形象稳固，演唱会更是人气爆棚

在3月21日公开的《苦尽柑来遇见你》中，IU 亲自演唱了第一幕出现的插曲〈夜里漫步〉（Midnight Walk），吸引了众人目光。这首〈夜里漫步〉原是由创作歌手 d.ear 所作，搭配细腻旋律与抒情歌词，再加上IU温暖的歌声，引导听众沉浸於各自的回忆之中。



自2008年出道以来，IU已发行39张专辑，以无数首名曲证明她作为歌手的存在感仍然强大。她的演唱会一票难求、极度抢手，一开卖必定「血流成河」。特别是她去年9月於首尔(上岩)世界杯体育场举办的安可演唱会，成为韩国首位在该场地举办演唱会的solo女歌手，并成功动员10万名观众，缔造惊人纪录。

在《苦尽柑来遇见你》中饰演金明的父亲宽植的演员朴海俊（朴解浚），也在采访中提到 IU 的演唱会。他说：「原本只是想看看她表现得怎么样，结果一去才发现，演唱会根本没完没了。她唱了快四个小时，到晚上10点、11点还在唱，真的对自己的工作非常专业」大力称赞她的职业精神。



网路综艺《IU的调色盘》（IU's Palette）广受好评，展现多样魅力

除了演技与音乐外，IU在主持综艺方面的活跃也未曾停歇。她透过自制网路综艺节目《IU的调色盘》，展现自然的主持风格而获得好评。与多位明星营造出绝佳化学反应，无论是合作舞台或真挚的对谈，都展现她作为MC（主持人）的价值，呈现出多样且迷人的魅力。



IU 这位顶级万能艺人的未来动向，也令人更加瞩目！！



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