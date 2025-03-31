Winner宋旻浩去年遭爆服役期间不诚实工作之疑惑已调查完成！「大致上已承认，出席3次调查」

男团Winner成员宋旻浩在服役期间担任社会服务要员，但却被揭露他在工作的时候有些不确实的状况，而这样的嫌疑在调查期间当事人也承认了大部分的事实。

警察相关单位於今日上午在首尔西大门区举行记者会，相关人士表示，已对当事者（宋旻浩）进行了三次出席调查，包含扣押搜查与通信搜查，以掌握的资料为基础来判定是否嫌疑属实，对於在工作时间脱离了工作岗位，大致上当事者都已经承认了。



去年12月透过韩国媒体报导，服役中的宋旻浩并未依照上班时间出现在应该进行服务的机关，并且不只一次，因此令人产生疑惑，而宋旻浩所属公司YG娱乐当时表示艺人在服役的工作细节难以确认，不过其中的病假原因是在入伍前就有持续进行治疗，而其他的休假也都按照程序进行，否认了工作不确实的嫌疑。



去年12月23日宋旻浩迎来解除召集可退伍，但在他服役时间被揭露没有正常上班，时常离开工作岗位或请假，甚至将上班纪录造假。於是展开了内部调查，兵务厅调查也发现异常状况，因此移交警方调查。往后兵务厅更为了防止类似的状况再发生，还引进了电子上下班确认程序等方式，来改善所谓社会服务要员的管理，以及违反者需要受到什么样的惩戒等相关方针。

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