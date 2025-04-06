SHINee Key公开顶级豪宅引热议！汉江全景+80坪奢华空间掀观众两极评价

SHINee成员Key近期在MBC综艺《我独自生活》中，首度公开位於首尔汉南洞UN Village的顶级公寓，瞬间引爆网路热议。

这处仅有8户住家的高级住宅，不仅坐拥汉江全景，更以3房3卫、约80坪（265平方米）的宽敞空间与60亿（韩币，下同）身价震撼观众。 节目中，Key亲自介绍家中设计：整洁的开放式厨房、大面落地窗引入的自然光，以及为爱犬特别打造的露台——不仅铺设人工草皮，更添置露营设备与瓦斯烤炉，打造出宛如私人度假区的户外空间。 主持人朴娜莱惊叹：「这景观绝对能排进我见过的TOP3！」



对於「家」的定义，Key感性分享：「从小与父母同住时，我就认为家应该是避风港、堡垒、游乐园、餐厅和酒吧的综合体。 只有满足这些需求，才算真正过上好生活。」此番言论呼应他过去在节目中展现的独居哲学——2021年他首度公开汉江边豪宅时，便以「房间多到数不清」的极简风格与爱犬共居的温馨日常引发关注。



该集节目以最高8.2%、平均3.9%的收视率夺下同时段冠军，却也掀起「艺人豪宅过度曝光」的争议。 部份观众认为，相较於早期《我独》呈现的陆重完、旗安84、Defconn等艺人的朴实生活，近年如Key、SHINee 泰民（汉江豪宅价值32亿）、防弹少年团J-HOPE、朴娜莱等人的奢华住宅，虽具观赏性却拉大与普通人的距离感。 网友正反意见激烈交锋：支持者力挺「凭实力赚钱享受何错之有」，反对者则叹「看多豪宅反而有现实落差感」。

尽管如此，多数观众仍肯定节目娱乐价值，并赞叹从「Young & Rich」到「自我风格实践者」Key对生活品质的追求。

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