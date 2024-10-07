金在中的理想型是孝顺的南润寿！南润寿停止活动大半年原来是捐肾给父亲！

上周播出的节目《新品上市便利餐厅》，金在中回父母家果然被结婚话题围绕，而他在结尾表达自己的理想型是南润寿，希望对象如同「孝子南润寿」一样乖巧、讨人喜爱。金在中本身就是有名的孝子（在父亲重病时奔波求医、砸60亿替爸妈盖豪宅），那南润寿又是怎么回事呢？

原来，南润寿今年初便停止活动，全心准备捐肾给父亲，捐肾一事在今年7月经由天主教恩平圣母医院IG才曝光，外界才知晓南润寿突然消失大半年的原因。恩平圣母医院IG发文讲述南润寿的故事欲传达良善的能量，当月南润寿也因此受政府卫生机关保健福祉部任命为「第8届希望种子生命分享公关大使」。

▼南润寿右手边著病患服者即父亲



南润寿6月动手术，上月底以《新品上市便利餐厅》重回萤光幕前，在节目上曝光自己开刀一个月后回诊的过程。他回忆爸爸慢性肾衰竭已第五期（末期肾病，85%肾功能已受损），同时还患有糖尿病与低血糖，爸爸随著病况恶化皮肤越来越黑、会盗汗还会短暂丧失记忆，某天和爸爸约好要到医院检查却见不到人影，原来爸爸开车开到忘记自己要去哪里。

爸爸的突发状况，加上得知末期肾病患者虽然可以持续洗肾勉强维持身体功能，但十年内死亡率高达75%，南润寿决定移植自己的一颗肾脏给爸爸。南润寿上头其实还有两个哥哥，但他说大哥结婚不久且有孩子、二哥才刚步入社会，「所以我觉得应该由我来」。



南润寿回诊主要是检查剩下的右肾功能，医师也提醒他饮食避免摄取过咸及过多蛋白质，并建议他想除疤可以到皮肤科或整形外科接受治疗，不过南润寿表示真的动手术后就不太在意疤痕了。医师还提到通常人们在麻醉后都会胡言乱语，但南润寿手术时接受麻醉后，最后一句话是流著眼泪拜托医护好好照顾爸爸，让医护都吓一跳，「手术室人们都变成南润寿粉丝了」，医师对南润寿孝心赞不绝口。



节目访问南润寿手术前会不会害怕，他否认，还忆起手术前爸爸内疚地哭了，他只是对爸爸说：「健康地再见吧！」那时他没有哭，因为怕爸爸看了会更难受。爸爸也曾说「你的工作是演戏给大家看」而拒绝他，但他没有放弃，干脆一个人联络移植手续做相关检查、一个人接受心理谘商，一心只愿爸爸能恢复健康，看著爸爸也认为该是时候担起一家之主角色了。



爸爸目前恢复状况良好，南润寿到医院回诊时还亲自制作便当并写下感谢纸条，一一送给医护与修女们再次表达感谢呢！

▼以上节目相关影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻