BIGBANG前成员胜利否认去中国开夜店，心酸言：「人们觉得叫我『失败』很好玩...」

最近有媒体报导称BIGBANG已退团成员胜利可能去中国开夜店，不意外引起负面舆论。 当事人似乎坐不住了，昨日胜利本人致电韩国媒体，亲自对不实消息做出澄清。

搜狐娱乐3月19日报导称胜利现身杭州某间夜店，在保镖护卫下低调入场全程沉默，但仍吸引大批粉丝围观尖叫，不少人猜测他打算进军中国夜店市场、离开韩国。



4月3日，胜利亲自致电韩媒「日刊体育」请求采访，希望为谣言画下终止符。 胜利表示目前居住在韩国，几乎只有参加朋友婚礼或个人休假才会出国，不久前去中国也是为了参加朋友婚礼而并非夜店活动。

胜利再三强调没有做生意的打算，无论夜店、文化、娱乐、餐饮或任何领域都没想法，亦否认结识大企业富三代，最近跟娱乐业相关人士见面只是和从前曾经共事的人一起吃饭叙旧而已。 胜利称相关传闻全部是谣言：「我在海外朋友较多，也许因此容易引起进军海外的猜测，但这并非事实。」



关於近况，胜利表示目前没有任何经济活动，大部份时间和家人在一起：「什么都没做，就这么活著。」对於退出娱乐圈后仍屡次浮上舆论中心，胜利苦涩地表示：「好像人们觉得骂我、批评我很有趣吧。 就像meme一样，不叫我『胜利』而是叫我『失败』，也许觉得这样很好玩吧。」

对於这次主动接受采访的原因，胜利表示是为了澄清不实消息，惭愧地说：「我知道大家对於不断出现关於我的话题，感到疲惫。」

通话的最后，胜利表示有一句话一定想说，向大众表达了歉意：「多次因为我个人的纷扰，让大家感到疲惫，对此我真心致歉。 在私生活方面我也会更加谨慎，避免引发任何争议，展现出更具责任感的模样。」



对於这次采访，韩网友依旧是冷嘲热讽的态度：「确实很有趣啊」「知道了，失败」「原来他会因为这些感到受伤啊」「谁叫你没有活得光明磊落」「为什么要帮罪犯讲话」「有必要了解罪犯的感受吗？」「轻易毁掉别人的人生，却连被骂都无法忍受吗？」「你让我曾经喜欢你的时光变得毫无意义，赔偿我」。

此外，胜利在2019年的「Burning Sun事件」被指控赌博、介绍卖淫等9项罪名，最终获刑1年6个月，已於2023年2月9日刑满出狱。 去年也曾有消息称胜利打算在香港、柬埔寨等地开夜店，去年8月胜利已通过日刊体育做出一轮澄清，表示「变成现在这样就是因为夜店，怎么可能再开夜店呢」。

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