2NE1時隔10年舉行演唱會！BIGBANG GD、大聲、SE7EN、Gummy、WINNER都來了，網：「好想念YG Family」

2NE1 是被稱爲 K-POP 的傳奇女團，雖然發行的專輯並不多，但可以說是「所有歌曲都是熱門歌曲」。

為了慶祝出道15週年，她們日前宣布舉行舉辦演唱會《2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL》。上週末在首爾開唱，雖然這是她們時隔10年的完整體演唱會，但現場演唱、舞蹈實力依然如故，以〈Come Back Home〉作為序曲開始，接著以出道曲〈Fire〉展開演唱會，陸續演唱〈I Don’t Care〉、〈Lonely〉、〈Ugly〉和〈I Am the Best〉等歌曲。



三天的演唱會也吸引不少引人到場，像是 CNBLUE鄭容和、尹道賢、盧弘喆、嚴正化、SHINee KEY、Aespa Winter、BOYNEXTDOOR、路雲、李洙赫、2AM林瑟雍、曹世鎬、NewJeans等，而YG後輩女團 BABYMONSTER 作爲演唱會嘉賓登場。



其中最吸引大家視線的是 BIGBANG GD（權志龍）、大聲、SE7EN、Gummy、WINNER姜昇潤、宋旻浩、李昇勳、金秦禹、iKON金振煥＆金東赫、BLACKPINK Jennie 也都到場。演唱會結束後大多數人還聚在一起拍照，也讓粉絲紛紛直呼：「好想念 YG Family」、「好想要再看一次家族演唱會」、「好像又回到了當年」、「今年是什麼年！這是我可以看到德嗎」、「看了好感動」、「YG 今非昔比了 嗚嗚嗚嗚」等等。

2NE1, BIGBANG, WINNER, IKON, GUMMY, SE7EN— it’s not everyone but this is the closest we’ll get to seeing the OG YG FAMILY pic.twitter.com/BTo314QvuW — springkies (@jekkibby2) October 6, 2024

另外，2NE1 將以此次首爾演唱會爲開端，在9個城市舉行15場亞洲巡演。 他們將在馬尼拉、雅加達、神戶、香港、東京、新加坡、曼谷等地與粉絲們再次見面。



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