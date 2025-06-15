【韩网热门】CRAVITY新专概念照「破壳而出」引讨论：概念是外星人或蜗牛吗？成员辛苦了

*这组照片昨天公开以来，已在Theqoo出现3篇讨论量很高的热门PO文

男团CRAVITY将於6月30日发行第二张正规专辑《Dare to Crave》，昨日释出名为「0」的第一组概念照，成员们仿佛从巨大的蛋壳中爬出，身上和脸上都沾满黏液，独特的视觉呈现在韩网引起讨论，大多数人表示困惑不解。















韩国网友评论：

1. 完全看不懂拍摄意图是什么...

2. 好恶心... 偶像没有错，一想到（公司）可能觉得这概念很棒、拍得很好，就感到很无语ᅲᅲ

3. 那些像胶水一样的是鼻涕吗，哎哟

4. 令人感到不适，但说不清是为什么...

5. 概念是外星人或蜗牛吗？

6. 会不会是小说《德米安：旁徨少年时》里雏鸟啄破蛋壳的概念呢？

7. 画面给人的感觉不是大力打破蛋壳、挣脱出来，软趴趴的姿势加上鼻涕更让人感到困惑...

8. 想起朴赫居世（*朝鲜建国传说里的第1代新罗君主，从巨蛋中出生）

9. Starship为什么要这样对待CRAVIT？好像在故意刁难他们

10. 偶像本人大概也不想这样拍吧，身上黏满那些东西，真的辛苦了ᅮ

11. 真的是CRAVITY吗？ 之前看《出差十五夜》时对他们产生好感，还去找他们跳舞的影片来看，这是怎么回事啊... 虽然如果粉丝喜欢的话就是万幸

12. 纯粹是拍摄手法有问题，如果换成暗一些的光线、科幻感的背景，应该会好很多。 现在就有些不伦不类...

13. 感觉摄影师还没有从世纪末的漫画里走出来

14. 如果只是摄影师的艺术作品的话就还好，但作为偶像概念照，确实太过分了ᅲᅲᅲ

15. 我觉得很新颖耶，大发kkkk

16. 话说回来，如果是能靠概念照冲上Theqoo热门的程度，至少话题性是真的很不得了... kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3785732941，https://theqoo.net/hot/3785748427，https://theqoo.net/hot/3785761224

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