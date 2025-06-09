BLACKPINK新歌MV拍摄启动，打破2年空白、完整体回归倒数！

6月9日，YG娱乐表示女团BLACKPINK已於本月6日开始拍摄新歌的MV。 早前YG总制作人梁铉锡曾预告「不久后会公开BLACKPINK的新歌消息」，如今完整体回归已近在眼前。

这将是BLACKPINK自2022年9月的正规二辑以来，睽违约2年8个月推出的新曲，也是与YG续签团体合约后的首次音乐作品，吸引全球乐迷的关注度与期待。 YG透露，这支MV与海外知名导演合作，在韩国进行拍摄，将呈现出BLACKPINK的音乐风格与团体特色集大成的又一支标志性作品。 YG表示，本次特别合作与BLACKPINK全球顶尖艺人的地位相衬，值得期待。



一直以来，BLACKPINK每次发表新曲都刷新各项纪录，在K-POP历史上留下无数里程碑式的成就。 2023年成员们与YG结束个人合约后各自展开活动，Jennie、Rosé和Lisa以SOLO艺人身份积极展开全球活动，Jisoo则同时兼任演员和歌手身份，展现多元魅力BLACKPINK无论团体或个人活动都十分亮眼、持续扩大影响力，让人更加期待这次回归的作品，以及即将书写的崭新历史。

此外，BLACKPINK将从7月的首尔高阳演唱会开始，展开遍及16座城市、共31场次的世界巡回演唱会，包括洛杉矶、芝加哥、多伦多、纽约、巴黎、米兰、巴塞隆纳、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉干、星加坡、东京、香港等地的大型体育场馆。 BLACKPINK 将再次用她们的舞台魅力征服全球，巩固世界级女团的地位。



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