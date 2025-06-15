《未知的首尔》朴宝英＆朴珍荣互诉心意，收视再创新高！男闺蜜最强助攻：「这世上根本没有完美的时机」

（谈及EP.7剧情）tvN X Netflix 热门韩剧《未知的首尔》中柳未知（朴宝英 饰）与李昊洙（朴珍荣 饰）历经漫长等待，终於确认了彼此的心意。

在昨晚（14日）播出的 tvN 周末剧《未知的首尔》第7集中，曾是彼此初恋却始终错失告白时机、擦肩而过的柳未知（朴宝英 饰）与李昊洙（朴珍荣 饰），终於向对方真心告白，给观众们带来温暖悸动的结尾。



本集收视率在尼尔森全国家庭平均6.5%、最高7.1%，刷新自身全国最高收视纪录（首都圈家庭平均6.7%、最高7.6%），并在首都圈与全国皆夺下全频道同时段冠军。tvN主打的2049男女收视率同样在首都圈与全国全频道（含地面波）同时段位居第一，稳固其「治愈剧」的王者地位。



察觉柳未知与双胞胎姊姊柳未来（朴宝英 饰）交换人生的李昊洙，亲自前往故乡与柳未来展开长谈。却意外听闻彼此的母亲从楼梯摔下受伤的消息。柳未来立刻联络在首尔的柳未知，双胞胎姊妹与李昊洙的三人对峙也就此成行。



柳未来告诉柳未知，李昊洙已知晓她们之间的秘密约定，并提出停止交换人生。想起自己曾在李昊洙面前假扮柳未来，柳未知羞愧难当，开始躲著李昊洙。李昊洙对柳未知刻意地疏远虽感失落，却也理解她无奈隐瞒秘密的苦衷，选择耐心等待最佳时机。两人虽彼此心意相通，却因体贴对方迟迟无法吐露真心，令观众们的内心也倍感焦急。

▼回顾第6集，李昊洙叫柳未知的心动场面：



柳未知的高中挚友＆前男友－宋庆久（文东赫 饰）找上李昊洙劝道：「这世界上根本没有什么完美的时机。」曾因错失机会而懊悔不已的李昊洙被这句话鼓励到，决心向柳未知表白深藏已久的心意。



在月光洒落的小巷里，李昊洙与柳未知独处，他以平静却微颤的声音说：「我喜欢你，喜欢很久了，非常喜欢你。」克服恐惧率先走向她的真挚告白，让柳未知双眼闪耀著幸福的光彩，这一段告白戏也温暖了萤幕前的观众们。



另一边，柳未来则被同样经历过痛苦的草莓农场合伙人－韩世振（刘庆秀 饰）所吸引，这一对的互动也非常有看点。韩世振对曾明知不该却无法放手的柳未来温柔鼓励：「哪怕一点点，也去抓住那些快乐、美好、令人喜悦的事物吧。」在他的温暖安慰下，柳未来鼓起勇气，开始著手解决闪避许久的公司辞职与丑闻问题。



▼《未知的首尔》第8集预告：



《未知的首尔》以隐藏在坚强外表下、内心脆弱的双胞胎姊妹成长历程，带来令人动容的感动。伴随著秘密约定逐步揭开，柳未知与柳未来寻找真正自我的故事就越令人期待。



朴宝英姊妹成长记持续上演的 tvN 周末剧《未知的首尔》第8集，将於今晚（15日）晚间9点20分播出。

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