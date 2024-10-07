《妈妈朋友的儿子》圆满大结局！丁海寅：「承效」和我本人很像，拍摄期间很幸福

丁海寅和庭沼玟携手主演的浪漫喜剧《妈妈朋友的儿子》正式落幕，第16集大结局更是创造了开播以来最高收视率8.458%，为该剧画上了一个圆满的句号。 男主角丁海寅通过经纪公司传达了他的完结感言。

丁海寅表示：「拍摄《妈妈朋友的儿子》时，我觉得比任何时候都笑得更多。 这是我第一次挑战浪漫喜剧类型，多亏了总是关照我的工作人员以及与我配合的演员们，才能顺利完成这部作品。 回想起来，每天都充满了乐趣，是一个让我每天都想去的拍摄现场。」



他接著说道：「崔承效这个角色实际上和我本人有很多相似之处，因此在演绎的过程中能产生许多共鸣，我真心希望承效能够幸福。 通过饰演承效，我学到了很多，与角色一同成长，这是段幸福的时光。 最后，我想对用充满爱意的目光观看《妈妈朋友的儿子》的观众们表达感谢。」



在《妈妈朋友的儿子》中，丁海寅饰演了外貌、性格、能力等方面都十分完美的「妈妈朋友的儿子」崔承效，并展现了丰富多样的演技，获得了观众的好评。 尤其是他对青梅竹马的爱情感情，用表情、语气、动作等细腻地展现，提升了观众的代入感。



作为第一次挑战浪漫喜剧类型，丁海寅的喜剧演技也备受瞩目。 他自然地表现了恋爱过程中遇到的搞笑场面，带来了许多笑声，并通过贴近生活的真实演技完美融入了角色，得到了高度评价。

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