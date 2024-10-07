「鬼家人CP」双双进军韩国！林柏宏确定出演《魔女》导演新作《悲伤热带》，《周处除三害》陈以文《疫起》王柏杰也加盟

前有许光汉在韩剧《无路可走：轮盘赌》崭露头角，现在林柏宏也敲定加盟韩片《悲伤热带》，首次闯韩就挑中《暗黑新世界》《魔女》两部曲导演朴勋政的新作，一同出演的还有《周处除三害》「尊者」陈以文、《疫起》最佳男主王柏杰。

许光汉和林柏宏在电影《关於我和鬼变成家人的那件事》中饰演一对不情不愿的阴阳CP，去年5月在韩上映给当地观众留下深刻印象。



当时林柏宏表示非常希望出演韩国作品：「无论是犯罪、妖怪、喜剧还是爱情，任何类型的韩国电影我都很喜欢。 我想尝试像《寄生上流》那样具有强大吸引力的电影，也想尝试像《大叔》（另译：杀手代父）中的元斌或《分手的决心》中的朴海日那样强悍的男性角色。」这个愿望在一年后通过《悲伤热带》实现。



电影讲述热带雨林的绝对统治者「师父」培养了名为「悲伤热带」的杀手组织，所属成员因一件动摇他们存在的事件而开始互相怀疑，并发誓进行血腥复仇的故事。

今日《悲伤热带》制作方公布主演阵容：金明民饰演东南亚少数民族出身的「师父」，统治热带雨林并将被遗弃的孩子们培养成杀手。 通过《鲁蛇大翻身》成功实现银幕处女秀的李新英饰演幼年时被遗弃在丛林的「露」，虽然先天失聪但作为「悲伤热带」的最小成员生存下来。



在日本电影《在车上》中展现出色演技的朴有林饰演自愿跟随「师父」进入丛林的「乔乔」，实力派演员朴海秀饰演「悲伤热带」组织的大哥「张」。



林柏宏饰演「悲伤热带」培养的5名组织成员之一，《周处除三害》「尊者」陈以文、凭《疫起》获得第25届台北电影奖最佳男主角的王柏杰也加盟该片。



《悲伤热带》导演是被誉为「黑色电影教父」的朴勋政，从开创韩国黑帮片新纪元的《暗黑新世界》，到展现新颖角色和动作风格的《魔女》系列，再到入选第77届威尼斯国际影展的《乐园之夜》，以及在Disney+上引起爆炸性反响的原创剧集《暴君》全部出自朴导之手。 新作《悲伤热带》已於9月19日在泰国开机，目前正在当地继续拍摄。

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