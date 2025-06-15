【韩网热门】原po分享「抽菸者最令人厌恶的瞬间」引发网友共鸣：太让人生气了、这些人通常都没礼貌

原PO表示：「路边吸菸绝对是无法接受的，看到有人把菸蒂丢在花盆里的时候，真的会想揍他一顿。」从X到theqoo引发了热烈讨论。

▼韩国网友评论：

1. 这些人通常都没礼貌

2. 请放进嘴里

3. 太讨人厌了这个

4. 就应该像新加坡一样被重罚

5. 真恶心

6. 很烦人！搞得街道就像菸灰缸，菸蒂都随便乱丢

7. 人行道抽菸、爱骂脏话、随地吐痰，素质真的很差

8. 花花草草的有什么错，太可恶了

9. 这甚至看起来不向菸灰缸，到底有没有脑子

10. 为什么要这样对待一个长著新芽的花盆呢？

11. 抽菸的人真是可笑，谁会觉得任何装著土的花盆都是菸灰缸呢？

12. 我的脚踏车篮子也被恐怖分子攻击了

13. 他们甚至没有礼貌，只会喋喋不休地制造麻烦。

14. 人行道上随便抽菸，让别人吸菸味的人，真的可恶至极



15. 真想打爆所有乱丢菸蒂的人的头

16. 好脏

17. 有带脑子出门吗？

18. 我承认我对吸菸者有偏见

19. 明知有害健康，却依然吸菸的人。怎么能不带偏见呢？

20. 那些乱丢菸蒂的混蛋，把烟蒂嚼著吞下去吧

原文：https://theqoo.net/hot/3785031716

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