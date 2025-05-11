「茉莉公主」李圣经来台会粉丝〜歌单全是粉丝许愿曲，全场无主持人随机Kpop舞蹈难不倒！

演员李圣经於5月11日母亲节来到台北与粉丝们见面，虽说是见面会但歌唱实力不输专业歌手的她，准备了许多动听歌曲，让粉丝们同时拥有见面会与演唱会的体验。

李圣经穿著帅气黑色不对称上衣搭配破破牛仔裤登场，一出场就带给大家OST名曲「Beautiful」以及「没关系 是爱情啊」，让粉丝们一开始就沉醉其中。直接能够hold住全场的她先是用中文向大家问候，接著更宣布今天没有另一位主持人，由她全程亲自与粉丝们互动。她也问候大家过得好吗？台下粉丝们回答过得很好，李圣经反而回问「我不在台北，你们怎么能过得很好？我可是很想你们的〜」俏皮与粉丝互动。



李圣经表示自己有点紧张，今日的活动比她想像中更多粉丝到场，让她感觉比演出音乐剧更紧张。更表示为了表现得更好，也邀请了Live Band伴奏，今天自己准备的歌单全部都是粉丝们许愿想听的歌。看到粉丝们全程拿著手机录影，她更多次要求大家先放下来，希望有更多机会与粉丝们眼神交会，她保证会另外给大家拍摄的时间，要不然这样她都不好意思和大家分享秘密了。



接下来李圣经直接回答粉丝们的便利贴提问，她提到自己最近都以「公主」的身分生活，因为她正在演出音乐剧《阿拉丁》中茉莉公主的角色，而粉丝们关心她拍摄音乐剧有没有什么辛苦之处，她则表示，自己原本就有想过演出音乐剧并不是件容易的事，但是实际上发现比想像中更困难，由於音乐剧的演员众多，每个人练习时间并不多，加上她发现自己有灰尘与尘螨过敏，到了剧场时常突然唱不出声音来，让她感到压力很大，不过当她吃了药完成了演出，感觉奇迹似的完成了任务，开心也更加倍。



粉丝们更直接点唱《阿拉丁》中的名曲「A Whole New World」，早有准备的李圣经带来完美演出，粉丝们也在此时挥动手中的应援星星，让她非常感动喊著「你们这样我要怎么唱下去啊？太感动了！」接下来李圣经更一一达成粉丝们的愿望，其中Kpop随机舞蹈是李圣经的强项，除了原本有准备的歌曲「Supernova」跟「Hype boy」等，粉丝们还现场要求加码「After Like」，虽然找不到音乐，李圣经更是自己现场清唱还直接跳了起来，相当宠粉。李圣经也感性表示，台湾的粉丝都喜欢她很久了，虽然相隔两地，也都能够感受到大家为她应援的心意。



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