韩国「谐星之父」金俊昊&「最美谐星」金智珉婚纱照公开！Cos卓别林与奥黛丽赫本最创意

韩国谐星界又有对谐星夫妇即将诞生，是有「谐星之父」之称的金俊昊，和「最美谐星」之称的金智珉，金智珉稍早在IG公开两人婚纱照。

「越来越近了！」金智珉写道。金智珉一次发出多款婚纱照，不止最常见的白纱与西装款，封面与放的是相当吸引人注意的Cosplay「喜剧大师」卓别林（Charlie Chaplin）与奥黛丽赫本（Audrey Hepburn）款，其他还有时下流行的「GD风」墨镜搭配头巾，及传统但贵气十足的韩服装扮，而一张走红毯好似呼应他们的身分且期望婚姻路走得像红毯，演艺工作也能顺遂、经常踏上红毯。金智珉似乎连排版都别有用心，最后一张是卓别林与奥黛丽赫本俏皮鞠躬照。



先前两人的YouTube频道「俊昊智珉」已公开婚纱照拍摄过程〈现在我们的一页〉，高达77万观看次数且千则留言祝福，婚摄公司公开的侧拍影片一样获一众祝福，观众见金俊昊成功瘦身也相当替他开心。而正式照片出炉更引起圈内好友包括Haha、黄宝罗、李贤怡、高耀太申智等人，还有网友、粉丝们纷纷称赞「好漂亮」，贴文爱心数短短几小时已破八千。



金俊昊与金智珉这对谐星情侣将在7月13日步入礼堂，届时应会有一大半谐星界、广播电视界人士到场祝福。

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