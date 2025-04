Coldplay唱了太阳经典meme「哟罗奔」，韩文发音超标准！幕后高人是TWICE志效

就连太阳的SOLO应援手灯都被粉丝定名为「哟罗棒」,许光汉来韩也要cue这一段,可见这个meme多么深入人心XD

英国乐团Coldplay近日在韩国接连举办演唱会,16日首场请来人气女团TWICE担任嘉宾,气氛嗨到爆。 而22日这场,主唱Chris弹钢琴时突然唱韩文,仔细一听是模仿BIGBANG成员太阳的演唱会meme!Chris不仅韩文发音十分标准,结尾更带出致敬原版的华丽转音:「哟罗奔,我很想你们!哟罗奔,你们也想我了吗? 」唱完后突然说「谢谢TWICE」,原因等下揭晓~



该片段被歌迷PO上网后获得疯狂转发,太阳本人也在IG限动转载,tag Coldplay帐号并留言道:「我也想你们...」



这个meme其实已有十几年「高龄」,出处是2014年太阳在首尔演唱会《RISE》以一段自由发挥的freestyle感谢来自各国的粉丝,唱腔优质、歌词真诚内容有爱,尤其开头的「哟罗奔~」极具魔性,因而成为经典meme。



韩国很多艺人如BLACKPINK、aespa、SEVENTEEN等都模仿过这一meme,2023年许光汉赴韩宣传电影《关於我和鬼变成家人的那件事》也唱了这一段,让大家十分惊喜。



就连太阳早前推出的SOLO应援棒,也被粉丝默认称作「哟罗棒(여러봉)」...!太阳一开始担心这个名字像开玩笑、不够认真,去年在粉丝官咖请大家投票,最终「哟罗棒」以58. 2%得票率打败「Tiang棒」(*『太阳』快速发音),太阳也只好接受这一结果XD



[TAEYANG's Naver Cafe Post]

240903, 103rd post







*Voting completed*

1 - Tyangbong 464 votes, 41.8%

2 - Yeorobong 646 votes, 58.2%



The voting result also...

"Yeorobong"

Let's go..



https://t.co/XnBM9610Hf#TAEYANG #태양@Realtaeyang https://t.co/EeL2kr75TW pic.twitter.com/5M9ycavqTj