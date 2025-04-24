Coldplay唱了太阳经典meme「哟罗奔」，韩文发音超标准！幕后高人是TWICE志效

就连太阳的SOLO应援手灯都被粉丝定名为「哟罗棒」，许光汉来韩也要cue这一段，可见这个meme多么深入人心XD

英国乐团Coldplay近日在韩国接连举办演唱会，16日首场请来人气女团TWICE担任嘉宾，气氛嗨到爆。 而22日这场，主唱Chris弹钢琴时突然唱韩文，仔细一听是模仿BIGBANG成员太阳的演唱会meme！Chris不仅韩文发音十分标准，结尾更带出致敬原版的华丽转音：「哟罗奔，我很想你们！哟罗奔，你们也想我了吗？ 」唱完后突然说「谢谢TWICE」，原因等下揭晓~



ㅋㅋㅋㅋ콜드플레이 태양 여러분보고시펏어요 밈 씀 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/8I4IqQLYb4 — ㄹㅈ (@malatang3grade) April 22, 2025

该片段被歌迷PO上网后获得疯狂转发，太阳本人也在IG限动转载，tag Coldplay帐号并留言道：「我也想你们...」



这个meme其实已有十几年「高龄」，出处是2014年太阳在首尔演唱会《RISE》以一段自由发挥的freestyle感谢来自各国的粉丝，唱腔优质、歌词真诚内容有爱，尤其开头的「哟罗奔~」极具魔性，因而成为经典meme。



韩国很多艺人如BLACKPINK、aespa、SEVENTEEN等都模仿过这一meme，2023年许光汉赴韩宣传电影《关於我和鬼变成家人的那件事》也唱了这一段，让大家十分惊喜。



230514 메마데바 무인



우리가 생각한 노래 : 수플레, 메마데바 OST

허광한이 생각한 노래 : 태양 여러분



수상할 정도로 한국 밈을 잘아는 외국인



영등포 CGV pic.twitter.com/4RRPZG6IXO — 웨이 (@kuanghanway) May 14, 2023

就连太阳早前推出的SOLO应援棒，也被粉丝默认称作「哟罗棒（여러봉）」...！太阳一开始担心这个名字像开玩笑、不够认真，去年在粉丝官咖请大家投票，最终「哟罗棒」以58. 2%得票率打败「Tiang棒」（*『太阳』快速发音），太阳也只好接受这一结果XD



后来太阳发现这个meme过於出名，不管到哪里演出都被观众cue唱，甚至比他的新歌更受关注，2023年参加首尔爵士音乐节时开玩笑说以后真的不能再唱了XD



话说回来，为什么Chris要感谢TWICE呢？ 队长志效昨日在粉丝沟通app透露，为Coldplay担任首日嘉宾时她告诉Chris韩国粉丝很喜欢这个meme，几天后他真的唱了~志效还在IG分享当日更多照片，贴心留言：「下次再告诉您其他meme，大哥。」



此外，Coldplay将於今明两天举办本次韩国演唱会的最终场次，目前已有TWICE、BLACKPINK Rose等作为嘉宾一同演出，尾场嘉宾人选引起不少猜测和期待。



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