G-Dragon再唱BIGBANG神曲《Last Dance》，太阳&大声惊喜登台！网友反应两极

G-Dragon（权志龙）上个月在京畿道高阳综合运动场举办的个人演唱会「Ubermensch IN KOREA」中，意外迎来BIGBANG成员太阳与大声惊喜登台，三人合体演唱经典曲目《LAST DANCE》的画面近日曝光，掀起粉丝热烈讨论。

当晚演唱会尾声，G-Dragon以安可曲演唱BIGBANG的《LAST DANCE》时，太阳与大声突然现身舞台，三人随后激动相拥，现场气氛感人。 歌曲进入前成员T.O.P的饶舌段落时，成员们轻声伴唱著原属T.O.P的段落，这一幕让许多思念「完整体BIGBANG」的粉丝当场落泪。

影片在网路上曝光后随即引发关注，不少网友纷纷感叹：「完整体可能再也回不去了」、「多希望T.O.P突然冲上台」、「期待20周年能再合体」。也有粉丝提及团体近年经历的风波，直言：「发生了太多事，真的很遗憾。」但仍有不少网友继续抵制已退队的T.O.P和胜利，并表示：「3人体才是最好了」、「有GD、大声和太阳的BIGBANG已经足够了」、「就三个人吧... 3是个带来和谐的数字，不要硬是走向灭亡」、「大声最近有些得意忘形了，是因为YouTube做得太好了吗？ 他也不是完全清白的」等。



T.O.P自2017年因吸食大麻争闻退出BIGBANG后，近年转战戏剧圈，参与Netflix《鱿鱼游戏2》拍摄。 他近期受访时首度深入剖析心路历程，坦言：「我犯下无法挽回的错误，经历了彻底的堕落，甚至失去理性判断力，给家人与粉丝带来了巨大的伤害与背叛感。在那段黑暗的时期曾萌生放弃的念头，也曾因冲动对等待我回归的粉丝们说出不应该的话，我现在非常后悔。」并透露曾因冲动对等待他的粉丝说出伤人言论，「现在非常后悔，必须用余生忏悔」。



另一前成员胜利因2018年「Burning Sun事件」被判刑1年6个月，於2023年2月出狱。 他近日澄清离韩传闻，强调仍定居韩国，出国仅为访友或参加婚礼，并无经商计划。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻