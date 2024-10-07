天然招黑体质！NewJeans Minji & BLACKPINK Jennie & aespa KARINA上榜「虽然引起争议但不至於挨那么多骂的委屈明星」名单

身处争议漩涡中，有些人被轻描淡写地略过，有些人则被骂得「狗血淋头」，甚至比起讨论争议本身，民众批判得更多是这个人。

据韩国社区入口网站DC Inside於9月末公布的消息，在主题为「虽然引起争议但不至於挨那么多骂的委屈明星」的投票中，「国民训狗师」姜炯旭排名第一。 此次投票自9月23日至29日，累计有16325人参与。

获得总票数2635票（17%）并位列第一的姜炯旭，是一位因多次在节目中表现活跃而被称为「狗统领」的宠物行为矫正专家。 但今年5月，由於他经营的公司中部分员工曝出「霸凌行为」，姜炯旭陷入争议。 尽管他本人已解释了相关事情，但舆论并未翻转，最终导致他从所有正在出演的节目中退出。 KBS综艺节目《狗狗很优秀》也决定由其他宠物专家接替姜炯旭，开启第二季的播出。



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排名第二的是近期成为热议话题的YouTuber郭Tube，他获得了2214票（14%）。 郭Tube因在旅途中展现各种贴近生活的真实面貌和幽默感备受网友喜爱，但最近他邀请曾爆出校暴和队内孤立疑云而备受指责的April前成员李娜恩，郭Tube因曾作为校园暴力受害者受到公众支持，这次他企图「洗白」李娜恩并为其「代替道歉」的行为遭到了民众们猛烈的抨击，尽管郭Tube已下架了李娜恩的相关内容，并两次发布道歉声明， 围绕他的批评声音仍未平息。



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排名第三的是获得1921票（12%）的女团NewJeans成员Minji。 Minji因去年在节目中发表了「不知道刀削面」的言论，遭到线民的「恶评攻击」，她随后对此进行了澄清。 最近，Minji在直播中与成员们一起要求公司ADOR恢复正常运营，再次引发了关注。



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此外，漫画家旗安84、BLACKPINK成员Jennie、aespa成员Karina等也都上榜，紧随其后，因各种事情成为民众抨击的物件，比起争议本身，他们本人被骂得更凶、更惨。



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