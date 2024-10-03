超敬业！金泰梨为了拍摄《正年》准备很长的时间：3年前就开始学唱「盘索里」、还去木浦学习方言！
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超敬业！金泰梨为了拍摄《正年》准备很长的时间：3年前就开始学唱「盘索里」、还去木浦学习方言！

综艺   2024年10月3日   星期四12:57   Yuan  

（封面图源：tvN《正年》剧照、YouTube@TEO 테오截图）

由喜剧人张度练（张度妍）主持的人气网路节目《Salon Drip》最新一集由《正年》的主演金泰梨、辛睿恩出演。

《正年》以女性国剧为背景，讲述拥有声乐天赋的少女「尹正年」，克服自身局限性，最终成为顶级演员的成长历程。节目中，金泰梨、辛睿恩透露为了拍摄《正年》准备了很长的时间。
（图源：tvN《正年》海报）

当天，金泰梨表示自己从2021年4月就开始学习盘索里（판소리，韩国传统曲艺），她说：「挑战盘索里没有负担，虽然我认爲这不是件容易的挑战，但因为喜欢学习。」不过...金泰梨也说现在连唱歌谣都会变成盘索里，因爲太生气了，所以都不唱 XD 除了学习学习盘索里外，金泰梨饰演的「尹正年」是木浦出生的，为了学习方言也进行语言进修，真的非常努力啊！（之前在《二十五，二十一》中，她为了诠释击剑选手，在开拍前近半年就已开始接受训练）
（图源：YouTube@TEO 테오截图）

辛睿恩则坦言比起作品，更苦恼的是：「我能唱歌吗？声音不是短时间内就能解决的，也不是努力就能解决的范围，但因为想出演这部作品，所以还是决定出演。」就这样两人成为战友关系，一起学习盘索里。
（图源：YouTube@TEO 테오截图）

另外，《正年》由《衣袖红镶边》 郑知仁导演执导，《走进你的时间》的崔孝妃编剧执笔，从开拍就宣告「华丽的全女性主演阵容」，这在韩剧中也算是非常罕见，让观众都十分好奇！10月12日将在 Disney+ 同步上线～
（图源：tvN《正年》剧照）（图源：tvN《正年》剧照）

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