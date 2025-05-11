SEVENTEEN新专概念照被指抄袭VANNER：「衣服&MV场景」都同款？网惊：「以为是同一团」

男团SEVENTEEN近日公开新专辑概念照，很快有网友指出整体风格与男团VANNER去年的专辑十分相似，甚至有成员穿了「同一件衣服」？ ！

SEVENTEEN将於5月26日发行正规五辑《HAPPY BURSTDAY》，8日公开了第三版概念照「NEW BURSTDAY」。 照片中，成员们穿著摇滚风格服饰、化了伤痕妆、身处彩色光线笼罩之中，部份照片前景还有火焰。







很快有网友指出这组照片有种似曾相识的感觉，而「借鉴」对象很可能是男团VANNER去年9月发行的迷你三辑《BURN》，并贴出《BURN》的概念图作为对比。 可见两者不仅前景都有火焰、色调都以橘色为主，甚至部份成员穿的上衣都一模一样，妆造方面也同样包含鼻背伤痕、半湿发、穿环、 银色链条金属饰品等元素：







不仅概念照，网友更指出就连SEVENTEEN新专预告片取景地，也有两处疑似跟VANNER上一张专辑的MV重合。不过，小编仔细对比后认为至少隧道是不一样的，VANNER的隧道地上只有一条黄线、两侧瓷砖较高，而SEVENTEEN的隧道地上有两条黄线、瓷砖较低。





韩网友就是否抄袭的问题进行了热烈讨论，留言超过1200条，绝大部份表示震惊：「不说的话还以为是同一个团，太夸张了吧」「如果只是『火焰+红光』还算常见，但就连衣服都一样，看起来太相似了」「所属社还有良心吗？ 」「即便抄袭也比不上原版」「流氓HYBE总是抄袭中小企业，不给同行留活路」。

也有人提出不同意见，认为SEVENTEEN一向喜欢「点火」概念，2021年也曾拍过类似的概念照，穿环之类的元素在K-POP界也并不罕见，这次最大的问题只能说是不巧撞衫。







▽SEVENTEEN正规五辑《HAPPY BURSTDAY》预告片「DEATH」：



▽VANNER迷你三辑主打歌《Automatic》MV：



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