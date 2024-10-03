BLACKPINK Jennie巴黎看秀遇种族歧视！被好莱坞女星问「金发是真的？」合影bobo遭对方扭头

高奢品牌CHANEL2025春夏成衣秀日前在法国巴黎盛大举办，来自全球各地的明星前来看秀，被称为CHANEL「亲女儿」的BLACKPINK成员Jennie自然在受邀之列。

当天的Jennie身穿土耳其蓝色针织上衣，下穿同色系针织短裤，披著一头金色长发，集优雅与奢华於一身，散发出一种独特的性感魅力。



얘들아 ㅁㅊ 제니 이번 샤넬쇼 금발이야...

나 제니 금발 처음봐 ㅁㅊ pic.twitter.com/G8pVrMzIkH — 에너지소비 (@energysobi) October 1, 2024

秀场上Jennie碰到了好莱坞演员Margaret Qualley，接下来两人之间的对话引爆韩国网友的不满，甚至登上韩网热搜top10。 Margaret Qualley和Jennie在见面时两人轻轻拥抱打招呼，对方突然抓住了Jennie的头发，问道：「这是真的吗？ 」Jennie友好地回答：「不是真的。 」然而，这一幕被捕捉到后在网上传播开来，引发了争议。



网友们指出，询问非白人是否是真正的金发是种族歧视的言论，即使是亲近的朋友，在未经同意的情况下突然触碰他人身体，不论年龄或国籍，都是无礼的行为，因而引发了Jennie粉丝和广大网友的愤怒。

此外，Jennie与Qualley拍照时，做出想要亲吻脸颊的动作，而Qualley却转头躲避。 这一举动进一步激怒了粉丝，因为Qualley平时和其他好莱坞明星合影时，常常有亲吻脸颊等肢体接触行为。



Jennie and Margaret Qualley at Chanel SS25 show in Paris <3 @Chanel#JENNIExCHANELSS25 pic.twitter.com/PSFZwsLsg3 — Dazed (@Dazed) October 1, 2024

Margaret Qualley因出演电影《从前，有个好莱坞》（又译《好莱坞往事》）、《死亡笔记本》《纽约追梦日记》等作品而受到欢迎。

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