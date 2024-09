秀智专注於唱歌的侧脸,会不会太有气质~太好看了~~~







KBS 2TV 全新音乐综艺节目《我就是歌手》公开了歌手兼演员的秀智美照,她与鲜于贞娥、昭享、ATEEZ钟浩&弘中、Henry等人一起於德国慕尼黑街头表演,温馨和谐的氛围让人更加期待播出。









特别是女团miss A出身的秀智,也是时隔多年首次在节目上展现自身歌喉,最近录制的片段里,展现了扎实的唱功,观众们也可以好好期待她的表演。







大众对《我就是歌手》的关注不断增加,虽然现有的海外拍摄音乐节目主要以表演式的街头表演为主,但这档节目的的舞台是采取了『开放式麦克风』的形式,对所有人开放。从对K-pop感兴趣的普通粉丝到国际知名音乐人,大家都可以在现场一起唱歌并互相交流。





另外,《我就是歌手》预计11月2日晚上10点35分首播。

▼秀智solo曲〈我正爱著其他人〉MV:(I'm In Love With Someone Else)



