你有看过黑化的朴信惠吗？Disney+《来自地狱的法官》才刚开播收视狂飙10％　超杀优惠看到饱

Disney+独家跟播剧好评不断！下半年已经被网友喻为是Disney+的天下了！不管是正在热播笑中带泪的《首尔破笑组》，还是《无路可走：轮盘赌》、《支配物种》、《暴君》通通都是年度大剧。不过好戏还没结束～「偶像剧女王」朴信惠回来啦！这次她摆脱甜美女孩形象，将以黑化版大女主回归！ 新剧《来自地狱的法官》才刚开播讨论度就破表，在最新几集中，她的善良与恶女姿态成为极大反差，才刚开播瞬间收视最高就飙到10.4％。提醒你～想要追好追满，请一定要把握28号截止的超杀夏日限时优惠！

真的是「来自地狱的法官」

相信喜爱朴信惠的粉丝，过去对她印象大多都是比较女人味、气质的风格。不过在Disney+上档的新剧《来自地狱的法官》中，她则一改甜美外表，化身行事独断的法官「姜光娜」。在最新公开的集数中，才真正揭晓剧名含义。原来姜光娜之所以如此凶狠，是因为她被地狱的法官「朱斯提提亚」（吴娜拉饰演）附身，朱斯提提亚由於误判善良的姜光娜为杀人犯，必须到人间惩罚10名杀了人也不反省、无法饶恕的罪人进行审判。让剧迷直呼「原来地狱不是形容词是真实存在的地方，实在太反转了！」



正义喂狗吃吧？

从预告来看，不少网友都认为姜光娜是一名高冷的法官。但在最新集数播出后，才知道姜光娜是一名超爱喝可乐、会直接在庭上吐槽检察官，甚至还会带著来参访的小朋友高喊「正义已死！正义喂狗吃吧！」,是一个毫无包袱的法官，被夸奖时还会露出迷人满意的微笑。尽管是来自地狱，却有著人类才有的共感与笑点，让严肃的法庭剧上增添不少诙谐，也让人看见朴信惠多变的演技。



恶女与善女的反差

在《来自地狱的法官》中，时常可以看见姜光娜时常对著人露出自信的笑容，自信又无所畏惧的形象成了她最鲜明的特色。不过在惩罚罪犯时，她立刻展现出地狱恶女原型，第二集中她与罪犯的立场对调，以牙还牙的方式让罪犯承受一次受害者的情绪与痛苦。一下发狠揍人，又一瞬间成为害怕求饶的小女孩，情绪在短短五分钟的剧情中不断切换，极高反差的疯感令人看得目瞪口呆，不免赞叹果然是各大演技大赏的常胜军演员！





黑化的朴信惠更对味

首播两集播出后果然引发热烈回响，不少网友大赞朴信惠相较於甜美温柔的角色，饰演恶女反而更传神！黑化过的猖狂模样，加上勾人入魂的紫色眼眸，有网友还发现光是在前两集她就换了快10套服装、多种顶级名牌、豪车伴随左右，甜美豪奢的妆造，弱化了"来自地狱的恶魔"人设的恐怖感、更贴近人类日常。大手笔又紧凑的剧情，让收视率超亮眼。首集收视率达6.8%，第二集收视率直接狂升到9.3，瞬间收视最高达10.4%，20至49岁收视则以3%的纪录登上当日收视冠军。不少剧迷大赞「朴以后不要演小白花了，这种很适合!!!」、「想不到朴信惠演恶女也很传神!」



如果你说《来自地狱的法官》每周等得太心急，让爱看剧的你有些心痒～别担心！Disney+可不会让你有戏剧军白期！由男神金东旭婚后主演的作品《首尔破笑组》逗趣的「松原重案组 」让你笑破肚皮之外，还带你一同破获各项烧脑案。另外《魔女》系列的衍生剧《暴君》、许光汉入伍前首部韩剧《无路可走：轮盘赌》同样是Disney+重点作品。接下来还有堪称是收视率保证的男星金秀贤！他将化身「山寨大王」穿梭交易市场，与《九尾狐传》女星曹宝儿上演一段惊心动魄的感情拉扯戏。

此外池昌旭的《江南B-Side》在今年也要上线啦!，剧情涉及到城市中隐藏的黑暗面，探讨了犯罪、贪腐等社会问题。行走的费洛蒙孙锡久这次则将跟时隔4年才重返小萤幕的怪物新人金多美，携手出演《血谜拼图》，一起揭开连环凶杀案背后的秘密，当然不能忘记由金泰梨主演、全女性阵容的漫改剧《正年》也将在Disney+上档。偷偷告诉你，如果你想把欧爸、欧腻通通追起来，请一定要跟上现在最夯的超杀夏日限时优惠，一天不到5元带你看到饱，订一次看一整年的欧巴! 绝对不要错过喔~ 优惠只到9月28日下午2点59分！



Disney+ 独家跟播《来自地狱的法官》每周五六晚间10:30 上架新集数

●《来自地狱的法官》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-31b0f838-cd6f-423d-ad77-049922c87662

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