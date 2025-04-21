秀智队友Min6月大婚：成miss A第一个新娘

女团miss A出身的成员Min即将在6月步入婚姻殿堂。

根据韩媒《体育朝鲜》的独家报导，Min将於6月7日在首尔某地举行婚礼。 准新郎是一位非演艺圈的企业家，两人自2018年起低调交往，在7年深厚的信任与感情基础上，终於修成正果，步入婚姻。考虑到准新郎是非公众人物，Min将只邀请亲近的家人、亲戚与朋友参加婚礼。 婚礼将在安静温馨的氛围中非公开进行。

随著这次婚礼，Min也成为miss A成员中第一位踏入婚姻生活的人。 她表示婚后也将不放下作为艺人的热情，持续进行多方面的活动。



1991年出生的Min，在JYP娱乐经历了7年的练习生生活后，於2010年7月以miss A成员身份出道。 出道后推出了《Bad Girl Good Girl》、《Breathe》、《Good Bye Baby》、《我不需要男人》、《Hush》、《Touch》等多首热门歌曲，受到了极大的喜爱。

自2017年离开JYP后，Min以个人歌手及音乐剧演员身份持续与粉丝见面，不仅发行了《Onion》、《Hit Me Up》等个人作品，还登上美国百老汇音乐剧《KPOP》的舞台，甚至出演了美国ABC电视台的《早安美国》，展现了活跃的全球活动。



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