「初恋女神」秀智有望出演新剧《女皇的后宫们》！人气小说改编，还有《鬼怪》导演＋《恋人》编剧！

大家想看秀智和谁搭挡呢？

今日（12）有韩媒报导，秀智有望出演新剧《女皇的后宫们》（하렘의 남자들）的女主角「拉蒂尔」。经纪公司 Management SOOP 也回应：「秀智收到出演电视剧《女皇的后宫们》的出演提案，目前正在讨论中。」



《女皇的后宫们》改编自 Alphatart 作家的 NAVER 网路小说，讲述塔利欧帝国的女皇帝拉蒂尔爲了保住皇帝的位置，让男人后宫们加入而展开的宫廷罗曼史幻想剧。从2020年3月到2023年6月，连载的网路小说不仅累计下载量达到2140万以上，不仅在国内，在国内外也大受欢迎。



《女皇的后宫们》的制作公司是 Studio Dragon，由曾执导《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《阳光先生》、《Sweet Home》系列等作品的李应福导演执导，《恋人》的黄真英编剧执笔，导演＋编剧的阵容也是令人期待呢！

而秀智也是非常努力工作！与金宇彬搭挡的《都会实现吗》预计在第四季度上线，讲述掌握对方生死权的感情过剩的「Genie」遇到感情缺陷的「佳英」之后，因为不知道是幸运还是惩罚的三个愿望而展开的浪漫喜剧。目前她和金宣虎正在拍摄 Disney+《魅惑》，该剧讲述一名男画家「尹二浩」受委托为一名美丽的女士「宋静花」绘制肖像画，随著时间的流逝，以及发现女人的真实身份而经历的神秘事件，在不知不觉间被女人迷惑的故事。期待接下来看到她不同面貌啊！



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