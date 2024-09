秀智專注於唱歌的側臉,會不會太有氣質~太好看了~~~







KBS 2TV 全新音樂綜藝節目《我就是歌手》公開了歌手兼演員的秀智美照,她與鮮于貞娥、昭享、ATEEZ鍾浩&弘中、Henry等人一起於德國慕尼黑街頭表演,溫馨和諧的氛圍讓人更加期待播出。









特別是女團miss A出身的秀智,也是時隔多年首次在節目上展現自身歌喉,最近錄製的片段裡,展現了紮實的唱功,觀眾們也可以好好期待她的表演。







大眾對《我就是歌手》的關注不斷增加,雖然現有的海外拍攝音樂節目主要以表演式的街頭表演為主,但這檔節目的的舞台是採取了『開放式麥克風』的形式,對所有人開放。從對K-pop感興趣的普通粉絲到國際知名音樂人,大家都可以在現場一起唱歌並互相交流。





另外,《我就是歌手》預計11月2日晚上10點35分首播。

▼秀智solo曲〈我正愛著其他人〉MV:(I'm In Love With Someone Else)



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞