秀智&金宣虎Disney+新剧《魅惑》剧本围读照公开！贫穷画家遇到不老吸血鬼，继《Start-Up：我的新创时代》二搭更惹期待

Disney+正式宣布，将推出由秀智和金宣虎主演、韩在林导演执导的原创悬疑剧集《魅惑》，2026年全球同步上线。

《魅惑》改编自同名网漫，讲述1935年京城（今首尔）时代，画家尹以浩受托为神秘女子宋贞华画肖像，并在过程中揭开她被尘封半世纪、充满谜团的秘密故事。



《魅惑》是韩在林导演继《优雅的世界》、《观相大师：灭王风暴》、《金权性内幕》、《紧急迫降》等话题电影后的新作，也是他继《The 8 Show》后再次挑战影集形式。 此次他与两位独具魅力的演员秀智和金宣虎携手合作，备受期待。

秀智饰演南门宾馆的主人「宋贞华」，是一位长年隐居、超过半世纪不曾踏出世间的神秘女子，拥有绝世美貌和难以捉摸的气息。秀智曾在《初恋筑梦101》《Wonderland》《九家之书》《当你沉睡时》《Start-Up：我的新创时代》等影视作品中给出令人惊艳的表现，预计将透过这个角色展现前所未见的全新面貌。



金宣虎则饰演画家「尹以浩」，在遇到贞华之后，对真正的绘画产生更深渴望。 被困在布满谜团的饭店中，他逐渐陷入混乱与恐惧，同时也被贞华深深吸引，令人期待金宣虎的另一次演技转变。



金宣虎主演过《贵公子》《海岸村恰恰恰》《苦尽柑来遇见你》《暴君》等多部不同类型风格的作品，值得一提的是，这是两位演员继《Start-Up：我的新创时代》后再度合作，将展现更进一步的角色张力与化学反应。



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