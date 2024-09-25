《请回答1997》又聚！李施彦追加表示不满意徐仁国的脸，徐仁国反呛：当时根本没听过你

12年前曾在《请回答1997》饰演一群高中死党，殷志源透过《我家的熊孩子》公开与李施彦、徐仁国出门玩的「熊孩子行径」，吃饭时间还互相吐槽。

殷志源开车载李施彦与徐仁国出门玩，没想到殷志源特地包了一栋民宿，让三人享受边打电动边吃泡面的平凡(?)快乐，三人还唱起卡拉OK，唱了金钟国所属的Turbo歌又唱了殷志源所属的水晶南孩歌，气氛高亢。

正经用餐时间闲聊，殷志源提起李施彦和徐仁国的多年「心结」。李施彦过去在节目上、受访中都曾承认知道男主角是徐仁国等人后有过意见，不晓得歌手的他们（徐仁国是solo歌手，郑恩地Apink成员、殷志源水晶男孩成员、Hoya INFINITE成员）演得好不好、感觉会完蛋，他说自己压力也非常大。



然而，现在再问李施彦，他的回答却不一样了：「首先脸就不满意，眼睛裂开了的孩子，怎么能表现这么单纯的人呢？」殷志源问徐仁国听了心情有没有不好，徐仁国坦然的说「是有可能的」，李施彦接著说：「因为对彼此都不在意，管他喜欢还是不喜欢。」徐仁国这时不客气了：「要是我听说过的人啊！听都没听过的人突然抱怨选角……」



虽然这对好朋友翻旧帐吵吵闹闹，但李施彦解释当时他出道第3年，很害怕不成功的话怎么办还因此哭了，那时徐仁国安慰他：「哥，我们会成功的！不要担心，不要担心！」即便李施彦想把故事转为徐仁国美谈，不过徐仁国听了忍不住说：「现在讲这么好……那时候真的很窝囊！」



这对好朋友在萤幕前常常互相吐槽，私下关系确实很好，好到一度传闻《请回答1997》时期两人同居而爆出同性恋绯闻！徐仁国解释李施彦只是很常在他家一起玩乐后过夜，Hoya有时也会加入。他们俩还从2017年以来都待在同家经纪公司，从BS Company到BS Company被并入Story J Company，近日也先后续约。



▼2012年他们还戴过情侣手表



왼존 잼낫던!!!!

세얼간이 ㅋㅋㅋㅋㅋ우앙ㅋㅋㅋ재미지당ㅋㅋ

종민이형ㅋㅋㅋ진짜 바보일줄이야...ㅠㅠ ㅎㅎ커플팔찌 이뿌죵ㅋㅋㅋㅋ

앞으로도 호이팅!!!호이호이 pic.twitter.com/oDXCGbzd — 이시언 (@dm33482) October 14, 2012

▼《熊孩子》相关影片，香港观众可至黄Viu收看完整节目，尾声还聊到节目必备的「结婚」话题，李施彦测验殷志源的反应后直言殷志源不能结婚了XD



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